王建煊／王老先生講故事之414：有志者事竟成

有次北—女中有兩班同學到監察院訪問，我勉勵她們，一定要有高尚的人生觀，否則成績再好也算不了什麼。國家精英如果沒有崇高理想，滿腦子只有世俗的名利，只想如何讓自己將來的日子過得富裕一些。那麼，這個國家沒有希望，這些人也不配被稱為國家精英，頂多只是—群會讀書的人而巳。

小孩有大志

幾百年前，以色列的一個猶太村莊，有個家庭非常貧窮，父親死時沒錢買棺材，大家隨便用幾塊木板釘了—口棺木，從棺材的縫隙中還可以看見遺體。

家人雇了兩個醉漢，用板車把棺木拉到山上去埋葬。醉漢漫不經心的拉車，以致車子向山下滑落，撞到一棵大樹後才停下來，棺木裂開，屍體曝露在外。經過的人，都皺著眉頭或捏著鼻子，快步離開，並大嘆真是好可憐。這時，有個年約十歲的男孩在場，男孩拍著胸脯説：「我長大後，絕不容許這樣的事發生！」

男孩長大了，擔任該市市長，凡貧窮而付不出喪葬費的人，一律由政府負責料理後事，前文所提的那種慘事，真的在該市絕跡。小男孩有志氣、有理想，這是國家、社會所需要的人才。

女黑奴得利自由

美國的黑奴尚未被解放前，過著沒有自由的非人生活。有位名叫哈莉特的女黑奴，從主人家逃走。別人告訴她，只要逃到賓州，就能獲得自由，因為賓州是主張解放黑奴的。她白天躲在樹林裡，晚上行路，千辛萬苦徒步走了九十哩，終於逃到了賓州。她大喊：「我自由了！」摸摸自己的手，看看是不是幻境。

哈莉特説：「每樣東西都覆上了榮光，變得那麼美好。陽光由樹梢照下來，好像遍地都灑滿了碎金。」獲得自由的興奮之情，使她久久不能自己。但是她又想到，雖然自己自由了，可是還有許多苦難的同胞，過著暗無天日的悲滲生活，便做了一個了不起的決定。

她決定重回逃出來的地方，帶領其他被奴役的同胞，投奔自由。這樣不停的來回，終其一生，總計帶領了三百多位奴隸來到自由之地。美國馬里蘭州各處都張貼通緝哈莉特的海報，逮到她（無論死活）的人，均可獲四萬美元獎金。

歷險中求主護佑

一個平凡的女奴，做了很不平凡的事。如果我們是她，能像她這樣的無私、大愛、勇敢嗎？大概很難吧！這就是我勉勵一女中同學的，要有高尚的人生觀。哈莉特每次帶人在逃跑的路上，都向神禱告：「主啊！我決定要緊緊跟隨你，求你幫助我，平安度過每一關，尋得自由」。上帝聽了她的禱告，帶領黑奴投奔自由，從未遇險，她活到九十三歲才榮歸天家。

漢武帝時張騫通西域，是大家耳熟能詳的事，在其後另一位出使西域的班超，也是赫赫有名的。班超出使西域時已四十歲，在西域三十一年，由於他的智勇雙全，終使西域大小五十餘國歸漢。但是班超年輕時家貧，以替人抄寫文件，賺點小錢為生，對這樣無聊的生涯十分感慨。有—天，他將抄寫的筆猛力丟在地上説：「大丈夫若做不出別的大事，也當像張騫一樣，到邊疆去為國家立功才是！」

班超由於先立下了大志，終至改變人生。當班超發豪語時，別的抄寫員都取笑他，那些取笑他的人因為缺乏大志，終其一生仍是窮困的抄寫員。

我們每個入都希望自己的孩子有非凡的成就，成為大家感佩的對象，從小就灌輸孩子高尚的人生觀，就有機會讓孩子卓爾不群。

（本文與台灣醒報同步刊登）