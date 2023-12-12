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王建煊／王老先生講故事之413：別做神戶牛排

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
別做神戶牛排。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
別做神戶牛排。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

太太能幹、漂亮、愛乾淨，先生卻有外遇，外遇的女人條件還比自己差，太太知道後氣得半死。後來，太太冷靜下來，想想究竟是什麼原因，造成看似忠厚的先生發生外遇，發現自己也有責任。

愛吃魚不愛吃牛排

神戶牛排世界有名。據說日本人對神戶牛的飼養極為細緻，要讓牛喝啤酒，吃維他命，聽音樂；牛舍還有空調，並且定期幫牛隻按摩，這樣才能長出極品牛肉。神戶牛排雖然好得不得了，但是有人根本不吃牛排，再好吃對不吃的人也沒有用。

男人不知神戶牛排的名貴嗎？男人都不識貨嗎？其實，男人像隻貓，喜歡吃魚，但是有的太太是神戶牛排，貓消化不了，就容易發生自己偷腥找魚吃的事。

英國戴安娜王妃，十九歲嫁給大她十二歲的查理王子。1 995年10 月戴安娜接受媒體訪問時，承認自己與馬術教練有染；女王隨即要求王子與她離婚。

卡蜜拉完勝戴安娜

當然在此之前，査理王子早已與其舊情人卡蜜拉有來往。卡蜜拉當時是有夫之婦，大査理一歲。從年紀及外貌來看，卡蜜拉顯然不能與戴安娜相比。但是在情場上，戴安娜卻徹徹底底是卡蜜拉的手下敗將。

20 00年6月4日，女王伊莉莎白二世在為希臘前國王康士坦丁舉行六十歲慶生會時，接見了卡蜜拉。査理王子欣喜又感激，由此可見査理王子對卡蜜拉的愛情不是隨便的。英《鏡報》社論說：「女王咬緊牙關，會見造成其子婚姻破裂的女人。」後來王子終與卡蜜拉結婚，卡蜜拉榮獲王妃頭銜。

一般人都為一位將繼承王位的人，捨漂亮的戴安娜就卡蜜拉，不得其解。其實這不難瞭解，因為査理是貓，卡蜜拉是魚，戴安娜是神戶牛排，王子喜歡誰不是很清楚了嗎？

王子成了神戶牛排

1981年為査理及戴安娜證婚的主教倫希說：「査理王子需要真正能溝通及交談的伴侶；戴安娜年輕漂亮但任性。」言下之意， 戴安娜不是王子所期盼的人。

相反的，有時候女人像貓，男人卻是神戶牛排；這就是為什麼有的丈夫英俊、能幹又有錢，太太卻活得不快樂，甚至紅杏出牆的道理。就像戴安娜，身為王妃，多麼顯貴，為什麼會與馬術教練有外遇呢？

這不是因為査理王子失去了王子身分，而是因為王子這時變成了神戶牛排，而戴安娜卻是隻餓貓，馬術教練則剛好是條魚。有位企業大老闆，家財百億，但是終日忙於事業，少有家庭生活，妻子的物質生活豐盛，有自己專用的司機及車子。後來妻子居然跟司機外遇了，先生實在想不通，他怎麼會比不過一個司機。其實道理極為簡單，因為太太是貓，先生卻是神戶牛排，司機則是魚，貓跟誰跑不就很清楚了嗎？

婚姻如何持久

有位白手起家的生意人，十幾年的拼鬥下•企業資產開始以億為單位，最後股票上市了，成為成功的企業家。有位小公務員，賣命工作，甚獲長官喜愛，從六職等小職員，一直升到政務官，他算得上是成功的公務員。但就夫妻關係來說，他們原先都是貓喜歡的魚，但是慢慢的，魚從水裡爬上陸地，漸漸變成了神戶牛，婚姻開始亮紅燈。

人生雖應努力奮發，追求卓越，但一定不要忘記家庭，更不能忽略配偶的感受。

要婚姻美滿，白頭到老，不是一味的講究各自條件優越。優越條件不是美滿婚姻的保障，相互的需要、瞭解與安慰，婚姻才能溫暖持久。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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