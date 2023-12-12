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薛承泰／怎麼又是11月24日

聯合報／ 薛承泰
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許多關心藍白合的選民，都知道在野力量若分散是很難贏得大選的。好不容易盼到十一月十五日國民黨與民眾黨簽訂了「兩黨協商共識」，可是腳才踏出門就有雜音出現，接下來幾天氣氛詭譎，環繞在民調抽樣誤差的爭議，是三趴還是六趴？儘管如此，仍有不少人寄望好酒沉甕底，好事總會多磨。然而，就在廿四日柯與侯先後前往中選會登記的那一刻，希望政黨輪替的選民們洩氣了。

相信多數人看不懂，這場戲怎麼開始，又怎麼結束？真的是因為民調抽樣誤差的解讀，在兩黨間存在「天」與「大」的「誤差」嗎？

一樣是十一月廿四日，卻是五年前；那天是「九合一地方公職選舉」投票日，大家還記得台北市開票過程嗎？由於公投有十個議題需要蓋十個章，把投票時間拉長了，許多人質疑邊開票邊投票所產生的技術性犯規。筆者則特別注意到一件更不可思議的事情，那就是前面三個半小時開出約一百萬張票，後面的三個半小時卻只開出十餘萬張票。

隔壁的新北市在凌晨之前就開完兩百多萬張票了，照理說台北市不應該拖到翌日兩點半。這件事，當時中選會未說清楚，可是做為當事人的柯P，有秉持一貫求真的態度去了解嗎？若換成是丁守中「險勝」，柯P陣營不會去追真相嗎？五大弊案可以成為避案，這件事若也是避案，不就是毀了大家原本寄望可翻轉台灣政治的柯P本色嗎？這才是筆者最納悶的事。

照理說，那一晚過了十一點已開出約一百萬張票，再半個小時就可以全部開完才對。彼時，尋求連任的柯P和國民黨的丁守中仍在纏鬥中，不少媒體名嘴認為柯連任不妙，因未開出來的票許多在文山區。沒想到最後由柯險勝三二五四票。

雖然丁陣營立即聲請重新計票，當時我告訴他周邊的人，重新計票的結果不太可能翻轉，說不定還會多輸一些，沒想到我烏鴉嘴成真！詭異的是，此事只有漣漪沒有波浪，更沒有排山倒海的追真相；媒體的報導力度還不如政治人物牽小手，更不如三趴六趴的爭執。大家只要將柯、丁互換角色就會有所質疑，不應船過水無痕！

柯P一向求真、敢說、坦直，這原是筆者所寄予厚望，能開拓政治新局者；可是，此事過後，只有時任北市選委會主委的副市長走人；但不久之後，他卻當了陳其邁的副手。

我不知道這兩個十一月廿四日是否有關聯，而導致藍白不會合？三趴六趴之差應只是個導火線吧！

話說回來，十一月十五日藍白在討論共識時，都知道關鍵在民調，也應心知肚明，選民當中至少有三分之一是支持綠的。換言之，當母體存在系統性偏誤時，民調的抽樣誤差並不能按一般抽樣分配理論來計算。試想，在一○六八個樣本當中，只要有五十個受訪者一致且刻意來支持某配對，這個誤差就有六趴之多！足以創造出所謂「最強組合」的意象。

再者，關於民調機構、調查方式、選樣方法、執行時間與樣本加權等，既然各有民調專家協助，也應在討論時達到共識才對。最後，採家戶電話或手機，因各存在年齡選樣偏誤，前者可能有較多年長者，後者則偏向非年長選民；但這些偏誤都不及政黨屬性來得大，遑論抽樣母體中存在至少三百位可能攪局的受訪者，這個偏誤才是大啊！

（作者為台大退休教授）

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