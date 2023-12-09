闕志克／社群媒體在青春畫下的陰影

美國數十個州正在對Meta Platforms與旗下Instagram提起訴訟，指控他們讓社群媒體平台容易讓人上癮，加劇青少年的心理健康危機。 圖／pixabay 今年五月，美國國家衛生局長在一份正式建議報告中宣布：「有足夠的證據顯示，社群媒體可能對兒童和青少年用戶的心理健康和福祉造成深遠的傷害。」在此之前，已有多份研究得出類似結論：雖然社群媒體有許多正面功能，但也很容易對未成年用戶造成心理健康的戕害，因為青春期正是大腦人格快速演進的時期。

今年三月，美國猶他州發起頭響炮，州長簽署一個旨在降低未成年用戶心理健康受社群媒體傷害的法律；該法規定所有社群媒體必須取得十八歲以下帳戶申請人之父母或監護人的明確同意才能成為用戶，而且父母或監護人可以存取孩子帳戶裡的所有社群媒體內容。

今年十月，美國哥倫比亞特區和四十一個州對Meta提起聯合訴訟，控告該公司的Facebook和Instagram以不公平手段誘捕未成年用戶的注意力，並在平台安全問題上欺騙用戶，違反消費者保護法。這些訴訟的潛台詞是美國司法機關認定，這些社群媒體就像以前菸草和電子煙公司，以犧牲公共健康為代價來實現利潤最大化，所以必須用法律規範限制。

中國也注意到兒童與青少年沉迷社群媒體與手機使用的問題。今年八月，中國國家互聯網信息辦公室發布「移動互聯網未成年人模式建設指南」的徵求意見稿，建議移動裝置開發商在產品中設置「未成年模式」，禁止十八歲以下用戶在晚間十點至早上六點連網，並根據用戶年齡層限制每天使用時間：八歲以下用戶四十分鐘、八到十六歲一小時、十六到十八歲兩小時。但「未成年模式」啟用與否的決定交給家長，家長可以選擇為未成年子女開啟或解除「未成年模式」。

中國兩年前推出史上最嚴的網路遊戲禁令，嚴格規定未成年人玩網遊的時間；兩年過去，未成年人在網遊的時長、流量總占比，較三年前同期大幅下降九十六％和九十％。

研究顯示，社群媒體內容對未成年用戶的可能傷害，包括極度憂鬱與焦慮、失眠、網路霸凌以及被陌生人誘拐。另一方面，社群媒體運用強大的演算法和介面設計技術來吸引、劫持用戶的注意力，增加對平台的黏著度，進一步擴大未成年用戶受傷的風險。與二○一一年之前十年平均相比，美國十五到十九歲的少女因憂鬱和自殘而住院的人數，到二○一一年之後增加了六十二％，十至十四歲的少女更增多到一八九％；以自殺率來說，十五到十九歲的少女增加了七十％，十至十四歲則增加了一五一％。過早與過度使用社群媒體，被認為是造成憂鬱和自殘急劇增加的重要原因之一。

事實上，有些社群媒體公司的內部研究早就知道他們的平台帶來的風險。華爾街日報調查，Meta的研究顯示Instagram因強調完美形象而助長了「同儕比較」，造成三分之一少女用戶對自己的身體形象感覺自卑，產生焦慮和憂鬱。最嚴重的是，在有自殺想法的少女用戶中，十三％的英國用戶和六％的美國用戶歸咎於Instagram。

在台灣，從二○一三到二○二二年，十四歲以下國民的自殺率成長至少三點五倍，十五到廿四歲國民的自殺率成長了兩倍，是否必然跟手機的興起與社群媒體的風行有關，還需要進一步研究。但政府有必要正視社群媒體傷害兒童與青少年的可能，訂定適當的法律規範業者，以確保未成年國民在國際強勢社群媒體大軍壓境時，仍能健康地快樂成長。（作者為清華大學合聘教授）

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