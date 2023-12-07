王建煊／王老先生講故事之412：說禮貌的話 講讚美的話

品德教育是學校敎育的重要一環，其中一項是「説禮貌話」。簡單説，就是希望學生能彼此打招呼、並向師長及來賓問好。這看起來很容易，卻需二、三年的時間，才能形成風氣。

我有一次到中學演講，校長陪我參觀校園，多數學生視校長為陌生人，我故意問校長「學生知道你是校長嗎？」校長説：「應該知道。」我是在暗示他，怎麼教學生的？學生見到師長，竟不會打招呼。有的學校的學生會跟師長問好，校園氣氛就很不一樣。

禮貌與讚美的訓練

有次我去一所學校演講，散會後與校長邊走邊聊，遇到學生，學生會説：「校長好！院長好！」我覺得很窩心，很自然的聯想到，這所學校、校長、老師及學生都是有水準的，都是可愛的。校長説：「今天你來演講，大家知道你是監察院院長，就直呼你的職銜，不知道的，學生就會説：『校長好，來賓好。』」

學生只是説了句禮貌話，外人對學校的印象就大為改觀。我們的孩子也是這樣，從小就要教育他們説禮貌話，跟別人打招呼，使之成為習慣。

我在外面常常碰到認識我的人，跟我打招呼，我會揮著手回禮，並説：「您好，加油！」 有時碰到帶小孩的，父母會對孩子説：「叫王爺爺好」。有的孩子會問好，有的就是不叫，瞪著你，就是不開口，弄得父母很尷尬，只好趕快轉移話題。父母平時如果沒有注意教導孩子説禮貌話，卻希望孩子有禮貌，那是不容易的。

有天我在林口一家餐廳吃自助餐，遇到一對夫妻帶了兩個孩子在用餐，我誇讚孩子長得好漂亮。父親趕快跟孩子説：「站起來跟王爺爺説謝謝。」孩子很聽話的站起來，説：「謝謝王爺爺」。我頓時覺得，這對夫妻很懂得教養之道。

孩子學會讚美別人

後來趁孩子去拿菜時，我特別過去告訴這對夫妻，很欣賞你們教養孩子的方法，從小就讓孩子養成好習慣。我説：「你們也可以告訴孩子，今天表現不錯，王爺爺特別來稱讚她們，藉機給孩子一點鼓勵。」其實我跑去讚揚父母，也是藉機給父母一點鼓勵，這樣他們會做得更好。因為人都喜歡被讚美，讚美是將人推向成功的絕妙武器，善於稱讚別人的人，人際關係通常會好很多。

因此，如何讓孩子學會讚美別人，也是父母的責任。有個父親要求讀小學的兒子，每天在學校都要對人説—句讚美或感謝的話。剛開始，好像找不到那麼多可稱讚的事或感謝的人，但只要不停的學習，就會有説不完的讚美與感恩。

不開口的丈夫

國人比較保守、內斂，不大善於表達內心的情感，説讚美或感恩的話，會有些不自在。例如，許多作丈夫的，明知太太今天打扮得很典雅，甚至知道太太正在等待他的讚美，但丈夫就是説不出口。職業婦女，一根蠟燭兩頭燒，很是辛苦，先生如果適時説幾句感謝的話，太太的勞苦重擔就會消失大半，可是先生就是開不了口，這都是因為欠缺練習。

有個讀國中的孩子，經常被父親責罵，有天，孩子終於忍不住哭了，很傷心的説：「我在爸爸眼裡，好像從來就沒做過一件對的事。」我想，我們管教孩子，也要賞罰分明。孩子做錯了，要指正：做對了，應該給予讚美和鼓勵。一味的責罵，等於有罰無賞，這絕不是管教之道。

（本文與台灣醒報同步刊登）