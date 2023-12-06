王建煊／王老先生講故事之411：你愛的是什麼？

越南人有句玩笑話，如果有女孩子對你說：「我愛你的人，我愛你的美，我愛你的心」，不要立刻心花怒放，一副飄飄然的樣子。其實她說的是：「我愛你的人民幣，我愛你的美金，我愛你的新台幣」。

金錢與愛情

如果對方是真的愛你的人品、美貌及一顆赤誠的心，那當然是好事；但如果只是為了你的錢，那就問題大了。當金錢消失的時候，感情也不見了。再者，錢多了，雖然可滿足許多慾望，但這些物質享受都有經濟學上講的「邊際效用遞減率」的現象，錢的意義就變得不重要了。如果你沒有別的方法抓住對方的心，婚姻就容易發生困難。

有位漂亮女孩嫁入豪門，大家都說這是「郎財女貌」。凡事用金錢為基礎，不但買名車與豪宅，鑽戒珠寶也應有盡有。初期覺得十分幸福，但日子久了，這些物質享受就變得不那麼令人興奮了； 總不能滿手戴滿鑽戒，也不可能同時住好幾幢豪宅。

丈夫管理龐大企業，經年累月工作又工作；夫妻因而相聚少，話更談不到幾句。甚至由於丈夫工作勞累，夫妻性愛也力不從心。

物質與心靈法則

妻子為了滿足心靈的空虛，於是去學繪畫，和年輕的老師很談得來；畫有進步，與老師的感情也在進步。她並且以財力、人力支援老師開畫展，兩情相悅，紅杏乃出牆。先生戴了綠帽子，面子掛不住，只好離婚。

令先生不解的是，他這麼有錢，又是好幾家企業的董事長，怎麼輸給一個窮畫家呢？其實道理很簡單，因為人的需要不僅只有物質，更重要的是心靈的滿足。現在很多有錢人並不快樂，原因是心靈空虛。年齡漸長，眼睛一閉時，這些榮華富貴，都是一場夢。

有位知名女歌星也是嫁入豪門，享受富足的物質生活，但不幸丈夫企業經營不善而倒閉，歌星妻子還得替丈夫還債達十餘年之久。結婚如果主要因素是錢，當失去金錢時，婚姻也就到了盡頭。還好這對夫妻結婚時，並不是只看到對方的美貌或金錢，同時丈夫感謝妻子的付出，婚姻在困難中，尚能勉強維繫。

別相信愛能感化人

有位號稱台灣大美人的女性，嫁了一位文采及口才俱佳的男士。但是這位男士脾氣暴躁出名，辯才無礙，人人怕他。大美人嫁過去，大家都覺得有點擔心，不久兩人果然離婚了。周圍朋友問大美人，難道不曉得這位才子脾氣很糟糕嗎？她說，本以為結婚後可以用愛感化他。

女方這樣想，實在是太天真了，所謂江山易改，本性難移，要改變一個人的個性，談何容易。我有位大學同學，在學校時就喜歡批評別人，自吹自擂；還誇口很多事他一出面就擺平。畢業三十年後，見面還是老樣子，對他服務機關的人及事都批評一番，幸虧有他才得以解決，否則就會出亂子。

回家後我對太太說，看到這位同學，三十年來的性格居然一絲不變，江山易改，本性難移，真是有道理。

愛不是同情

還有位女孩子嫁給一位曾患小兒痲痺，行動不便的男士；女孩子認為我不嫌你的殘疾，下嫁給你，先生定會感恩加倍愛她。可是先生剛好是自卑感很深的人，他認為太太全家都看不起他。有次吵架，先生說：「妳們全家看來看去，不都是看我這條腿不爽嗎？」太太委屈含冤，欲哭無淚。有沒有殘疾不重要，重要的是自卑的性格著實影響著婚姻。

所以不管男女，婚前一定要睜大眼睛，慎選有良好性格的人為伴侶，寄望婚後改變對方，除非兩個人都信了上帝。

（本文與台灣醒報同步刊登）