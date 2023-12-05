王建煊／王老先生講故事之410：小心 壞習慣成自然

幾十年前，在台中成功嶺大專暑期集訓，當時軍營設備十分簡陋，廁所是蹲式茅屎坑，沒門、沒隔間，上大號時，大家—字排開，對面也有一排，大家袒裎相見。

在我隔壁的一位學員，用手托住屁股，我覺得奇怪。他主動告訴我，家中抽水馬桶是坐式的，蹲著上大號很不習慣，必須用手托住屁股，有坐的感覺，才大得出來。這件事已事隔四、五、六十年，我還記的很清楚，深感習慣影響居然如此之大。

如廁是大學問

小時候我們家只有五、六坪大，沒有廁所，上大號要使用鄰近村莊的公廁，很不方便。後來家裡終於蓋了一間廁所，是坐式的。但以往蹲慣了，剛開始坐在馬桶上，也是大不出來。就將馬桶座圈掀起來，直接坐在馬桶內圈上，情況會好—點，這個習慣—直到現在仍未改掉。當時我家的廁所空間很小，我們上廁所時，必須側坐在馬桶才行。之後好幾十年，即使廁所的空間夠大，坐馬桶時，我還是要側坐，才容易排便。

幾十年來習慣坐式廁所，再用蹲式的，痛苦不堪，中國大陸很多地方的廁所一律用蹲式，勉強使用，人會向後傾，無法久蹲，除非大便甚急，否則常不能克竟其功。以我自己來説，從前習慣蹲式，苦於坐式，現在則相反，我並未改變，但習慣變了。

這使我想起中學時，國文課本有篇文章説，屋子裡地面凹凸不平，久之，走得很順，後來地修平了，卻覺得不舒服，反而認為地不平了。

上廁所不要看報

很多人上廁所喜歡看書報，這是壞習慣，因為如廁坐太久，容易生痣瘡，痣瘡來犯，痛苦難耐。我一直有這個壞習慣，上廁所的時間如不利用一下，好像有些浪費，如果不看報，排便就不順。直到好多年後才改掉。上廁所理應速戰速決，流連廁所並無益處。

從前有些鄉下人，習慣蹲茅坑，到了城裡，不習慣坐式馬桶，就蹲在馬桶上面。最近在台北一家餐廳的廁所裡，看到一張告示，要大家不要蹲在馬桶上。現在竟然還有這種事，我特別拍照存證。

好習慣終身受益

手其實是最容易被污染的，因太多的事要用到手。有的孩子喜歡摳鼻子、揉眼睛，抓東西就吃，這些都是傳染疾病的捷徑。所以如廁後要洗手，其實是，回到家就應先洗手，避免帶進不潔東西。洗手可以洗掉五成左右的細菌，如用肥皂洗，則可洗掉九成。如何養成孩子良好的衛生習慣，確保孩子的健康，也是父母的重要工作。

習慣是什麼？習慣就是日積月累所形成的生活方式。因為習慣是長期養成的，不是説改就能改的。如果是好習慣，它的益處會一直跟著你，所以好習慣會使你終身受益；如果是壞習慣，當然就終身受累。很多習慣是從小養成的，因此父母教育孩子，要特別注意好習慣的養成，並避免壞習慣。這樣，孩子將受益無窮。

（本文與台灣醒報同步刊登）