王建煊／王老先生講故事之409：懂得表達感激

民國五十年代時，台灣國民所得只有幾百美元，百姓的日子普遍不好過。有個人家收入微薄，卻有七、八個孩子，經濟的困窘可想而知。最難過的是，孩子的學費無以為濟，午餐只有—個饅頭。早上坐公車上學，晚上回家就用走的，可省一張車票。

後來有位大學教授伸出援手，負擔其中—個孩子所有的教育及生活費用，並把他接到家裡來住。這個孩子很爭氣，一直讀到碩士，也有一份好工作。

懂感恩的孩子

這個孩子對教授感激不盡，一直以父母之禮相待。教授年老時，他親自照顧教授，比親身子女還周到。這是—個懂得感恩的好孩子。

在媒體上經常看到許多不孝子女，不務正業，甚或整天酗酒，向父母要錢，拿不到錢就打人。父母在養育這些孩子時，對孩子照顧的程度，可能比起前述幫助別人孩子的教授更無微不至。但為什麼子女不感恩父母，而別人的孩子，只受了一點幫助，他們就那麼感激呢？

關鍵在於，你給孩子的一切，孩子認為是理所當然的，是你的責任，也是他應得的。既然如此，當然沒必要感激你。但是當我們幫助別人的孩子時，他們會很感激，因為他們不認為那是你應該做的，而你卻做了，所以感激不盡 。像我與內人沒有孩子，但透過我們的手，幫助了成千上萬的孩子，他們都很感激，還説：「希望王爺爺長命百歲！」上帝讓我們沒有孩子，卻讓我們享受到更多人感恩的幸福，我們也為此向神獻上感恩。

以往的感激不復見

我還記得幾十年前，政府出動國軍幫助農民收割稻穀，農民省下很多人力，大為感謝，還送國軍感謝助割的錦旗。但以後每年助割，農民就會挑選部隊，認為有些部隊助割效率比較高，再後來就會抱怨助割來得太慢，助割速度遲緩。以往的感激不見了，怨言增加了，為什麼會這樣？

因為最初助割，農民認為那不是阿兵哥的事，阿兵哥來幫忙，自然喜出望外，助割多少、多快，都一樣感激。但是後來年年助割，助割就變成是軍隊的責任了，感激之情也就不見了。

莫拉克颱風造成的八八水災，國軍士兵救災極為辛苦，勞累不堪，甚至置自己安危於不顧，有因直昇機失事犧牲寶貴生命的，有因過勞而住院的，但人民感激者少，抱怨國軍救災不力的聲浪，卻不絕於耳。為什麼會這樣呢？因為災民認為救災是軍隊的責任，做不好當然要指責。

理所當然的悲哀

上帝創造宇宙，有空氣、陽光、水和食物，缺一不可，少了任何一樣，我們就活不下去。但是，我們很少為此向神感恩。因為我們認為有空氣、陽光、水和食物，是理所當然的。就如同孩子認為父母給他吃、給他穿、送他上學，是天經地義的事，家家不都如此嗎？有什麼好感謝的呢？

基督徒用餐時，會有謝飯禱告。天天都吃飯，為什麼要感謝神呢？因為世界上有很多人沒飯吃，或是因病無法進食，而我們能正常飲食，當然要感謝上天的照顧。

感恩是一種美德，常常感恩，自己與別人都會活在喜樂中，因此我們要常常教導孩子學習感恩。感恩的孩子會是孝順的孩子，感恩的孩子會是懂得回報的人，這不就是我們夢寐以求的好孩子嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）