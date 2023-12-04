方祖涵／二十一世紀工業革命

我們公司在招募軟體工程師時，會用三個問題請新人在面試當場寫出程式，如此作法既可以直接測出對方實力，並且從解題過程窺見個性差異，還滿有效率的。這個固定程序執行很多年，幾周前卻首次遇到特殊情況：

這位來應徵的年輕人之前待過亞馬遜，是洛杉磯加大高材生。他對程式題有個要求，對我們來說前所未聞，讓公司資訊長不禁猶豫了一下—年輕人說，他要用ChatGPT協助解題。

我們後來答應了，結果面試順利，現在他已經是軟體部門效率最高成員之一。雖然人工智慧不久前才終於受到矚目，在短時間內被企業廣泛運用速度卻非常驚人。在軟體部門除ChatGPT以外，Copilot也是工程師必備工具，人工智慧程序可以大幅提升工作效率。而且不僅是軟體部門，其他像是文字與圖像產出、資訊分析、客戶服務、甚或是創意發想都可以用得到人工智慧。不久前線上會議軟體推出即時紀錄功能也讓人驚豔，人工智慧甚至能分辨與會人員對議題的認同度。

不過，就算先暫且不談人工智慧發展可能帶來危險，光是它取代人力的部分，已經產生許多爭議。像是在棒球場上，大部分比賽過程報導都不再需要人類記者撰寫，電腦可以快速產出大量內容，尤其是學生棒球的部分。

而像是「運動畫刊」有將近七十年歷史，是最具分量的體育媒體之一，這幾天竟然被發現他們不但網站文章撰寫用到人工智慧，而且連作者名字、背景、照片都是電腦編造。雖然未來這種情況可能將是媒體常態，運動畫刊被抓包後似乎還是感到難堪，目前已經發文澄清並將內容移除。

正如十八世紀工業革命讓紡織工人大量失業，可以預見的是人工智慧將重新定義人類工作需求，不管從事哪種職業，每個人都遲早需要面對它帶來的挑戰。美國編劇協會剛結束罷工，此次抗爭歷時將近五個月，最大爭議點正是人工智慧，倘若沒有立下規範，製片廠可以運用電腦編寫或改編劇本，甚至無限量產出內容，讓人類作者從此難以獲得新著作權利。

舉例來說，人工智慧不但可以寫出「老人與海」，還可以不費吹灰之力產出「老人與狗」、「外星人與貓」。在無限量排列組合後，就算海明威重回人間，不管有什麼新靈感，都比電腦晚了一步。

美國編劇協會藉罷工讓好萊塢妥協，阻止人工智慧搶走飯碗，其他行業命運卻大不相同。而且就算編劇們有合約保障，兩年半後協議到期，還是要接受科技發展帶來衝擊。信手拈來諸如媒體、法務、翻譯、客服、駕駛、繪圖師、分析師、軟體工程師之類工作都會受到直接影響，儘管在短期內善用人工智慧者會取得優勢，長期下來，工作本身是否仍將存在都很難說。

其實，連專欄寫作，都可以被人工智慧取代。

（作者為運動文學作家）