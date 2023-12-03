楊志良／最後一次總統大選？

民進黨政府的貪汙腐化罄竹難書，只要有危機就是他們撈錢的好機會。新冠肺炎危機從口罩、快篩劑到疫苗，撈飽撈滿；缺蛋買蛋就花了七億多，再花不知多少錢去處理過期廢蛋；兵凶戰危，備戰才能避戰，買一架F-16居然比新加坡買F-35還貴。當冤大頭買了又貴又舊的武器就算了，誇張的是付了錢，但貨一直沒到。

政策乖張，導致貧富差距加大，多數民眾實質所得下降，街友大幅增加，詐騙事件無日無之，日新月異。國人生活日益艱難，民進黨耗用龐大國家預算購買媒體，不斷洗腦全民，居然仍有六成以上民眾要下架民進黨。本來這是在野勢力的好機會，然而在野檯面上幾個人，師心自用、互相攻訐，提不出苦民所苦的政見，都是扶不起的阿斗。

執政者見縫插針，又提出債留子孫的大撒幣政見。其實，多數民眾陷於水深火熱之中，確診憂鬱症者增加到一二五萬，五分之一民眾夜不能眠，需服用安眠藥。更可怕的是，十五至廿四歲青少年自殺自殘，從二○一五年的千人，增加至近年的萬人。國人在鬱悶下，家暴達到十二萬件，每日虐兒達四十餘件，老人虐待在萬件以上。不婚、不生、不養、不活，社會高度解組崩潰，總統府及行政院長對家暴大幅增加一說，居然要發對言者向全民道歉，這樣的政府真是可惡至極。

兩岸情勢緊張，我們雖不同意，但聯合國各成員國，包括美、日、歐，均認同一中，也多認為不可武統；維持現狀，各有各的政治體制，現狀能維持愈久，就是台灣的幸福世界。但台灣從來沒有如此分裂敗壞，其實用不著武統，圍台、困台、窮台，甚至只是終止ECFA，請問民進黨，台灣如何生存？更不要說美國眾院議長裴洛西來台時，所有航空公司必須繞道台灣東海岸，票價上漲、保費增加，航運亦是如此。將來還有總統大選嗎？

明末崇禎帝一生操勞，多次下罪己詔，朝政改觀、自認非亡國之君，但天道就是如此。鄭成功據台，傳位鄭經、鄭克塽，一代不如一代而為康熙所滅。清末皇帝光緒曾經力圖振作，但滿清腐敗已無力可回天；一聲革命槍響，帝國土崩瓦解。目前藍綠惡鬥，南北、貧富、世代、官民對立，社會高度分裂，民主其名獨裁其實。而對岸勵精圖治，已成世界數一數二強國，台灣是否國祚已盡，不得而知。

如何拯救台灣？各參選人至今無人提出像樣的政見！本人建議如下：

首先，將低收入資格放寬，從總人口的一點五％，逐步提升至最低有十五％，以減少街友。

政府稅收占GDP比，從十二點五％提升至兩蔣時代的廿％（日、韓水準）；加重資本利得稅、減輕薪資稅，以減少貧富差距，充實社會及經濟建設財源。

尊重婦女有生育及不生育的權利，凡是懷孕及生育的婦女，比照北歐國家，留職留薪並享有年資到小孩三歲，並逐步延長至七歲，可隨時回去工作崗位。先從政府開始示範，軍公教警消及民間大企業追隨。

依據以上措施，台灣不婚、不生、不養、不活、嚴重缺人的現狀，可以得到翻轉。（作者為前衛生署長）

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