王建煊／王老先生講故事之408：不放棄就有希望

有對夫妻結婚十五週年，先生送太太一枚鑽戒，價值新台幣二十萬元。太太在削水果時，隨手將鑽戒取下，用衛生纸包好放在口袋裡。後來以為是垃圾，把它送進垃圾車運走了，發現時，她家的垃圾袋已混在三噸的垃圾中送到了垃圾場，怎麼找得回來呢？大家都認為希望渺茫。但是清潔隊員鍥而不捨的找，終於找到了鑽戒。

垃圾山裡求鑽戒

他們去垃圾場一處一處的找，－包—包垃圾不停的翻，起先還怕髒，戴著手套翻垃圾，後來乾脆徒手在垃圾堆裡找。終於把鑽戒找出來了。

詩篇第一百二十六篇5節說：「流淚撒種的，必歡呼收割。」絕大多數的人，遇到這種情況，可能都是自認倒霉。但是，不放棄就有希望，只要—袋袋的翻找，就有找到的機會；如果直接放棄，當然不可能找回鑽戒。

我初中及高中都是念台北市濟南路的台北商職，高三開學的時候，好像大夢初醒，認為必須考大學，才有希望。高職是為就業而設立的，與考大學要念的科目根本完全不相干，想考上大學，談何如易？當時，我們全班約有十人想考大學，白天上商職的課，晚上去升大學的補習班。

種什麼就收什麼

每天回到家都巳是晚上十一點以後了，真是辛苦。結果我們這十個同學幾乎都考上大學，我分發到成功大學會計統計系，從此開創了人生的另一番局面。

可是當時我們班上有幾位成績比我們優秀的同學，認為商職的學生不可能考上大學，不要浪費報名費，甚至有點等著看我們笑話。結果大學聯考放榜時，他們連看榜的機會都沒有，因為他們沒有報考，而我們雖知此事甚為困難，卻抱著不放棄就有希望的信念，終於進了大學之門。

加拉太書第六章7節說：「人種的是什麼，收的也是什麼。」我們白天上職業學校的課，晚上去補習班，等於一天同時上日校又上夜校，辛苦自然不在話下。尤其信心不夠，時而有放棄的念頭，但還是會鼓起勇氣，終於有了收穫。因為種什麼，收什麼，沒有一分僥倖。

為山九仞 差一點

美國西部加州在1848年發現金礦，造成淘金熱，極盛時期有二十五萬人在礦區淘金。—個有錢人買下—座蘊藏金礦極豐富的礦山，投入鉅額資金，年復一年的開採，卻未能挖到金礦。失望之餘，他想，這根本不是什麼藏金的礦山，專家探測有誤，所以就放棄了，礦場也荒廢在那裡。

有個年輕人跟他説：「既然你放棄了，不妨把礦山賣給我，讓我來試試。但是我沒錢，只能出價一千美元。」礦主心想，反正也挖不到金礦，就賣給你吧！年輕人雇人開採，才挖了一公尺，就發現大量黃金，立刻造成轟動。原來的礦主聽到這個消息，非常自責，都已經堅持了這麼多年，只要再堅持—下，再挖—公尺，自己就是億萬富豪了。愈想愈氣，最後—病不起。

我國古語也説：「為山九仞，功虧一簣。」意思是説，要堆—座九仞高的山，堆了很久，只差一筐土就堆成了，堆土的人卻放棄了，真是可惜。現在的孩子，很多毅力不夠，稍遇困難就立刻放棄，當然不能奢望他們將來會有什麼成就。

哥林多後書第九章 6 節說：「少種的少收，多種的多收，這語是真的。」多挖一公尺，就多一公尺的收穫。多堆一筐土，就多一分成功的機會。一分耕耘，一分收穫，一點也不僥倖。

（本文與台灣醒報同步刊登）