快訊

12月九大新制上路看過來！高鐵早鳥票實名制、小三通可線上購票

在健身界小有名氣！網紅驚傳「心臟驟停」猝逝 享年30歲

中職／60人名單出爐！桃猿名單外有鄉長、郭嚴文戰力最猛

王建煊／王老先生講故事之407：廣義的門當戶對

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
廣義的門當戶對。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
廣義的門當戶對。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

上帝從亞當的身上取了一根肋骨造了一個女人，女人是男人骨中骨、肉中肉（創世紀第二章 22至23節）。所以創世紀第二章24節說：「因此，人要離開父母與妻子連合，二人成為一體。」結為一體後就不再分離。

基督教基本上除了少數特例外，是不允許離婚的。所以，結婚必須慎重又慎重，選擇終身伴侶必須思考再三；一見鍾情的婚姻，應當不是基督徒的選項。

走再問一次嫁不嫁人

結婚典禮程序上，新娘是最後出場的。不但紅毯走得很慢，而且是走二步停一步，據說是讓新娘子多一點時間考慮，要不要嫁給新郎。結婚進行曲的調子，正好也與「嫁不嫁、嫁不嫁」的詞相配。這應該是句玩笑話，但確有深意。典禮最後，牧師還會問新郎、新娘，是否願意娶嫁對方？讓他們還有最後機會，決定自己的終身大事。

直到結婚典禮，還在斟酌要不要嫁娶對方，自然太晚了些。但總比結了婚，才發現嫁、娶錯了，更是憾事一生。因為女人這根骨頭，又得從男人身上抽出來，是痛苦不堪的。

美滿的婚姻，應從選擇對象時，就睜大眼睛開始。中國古代婚姻講求門當戶對，現在被視為是封建思想，不合潮流。但是我認為門當戶對的精神仍有可取之處，姑且稱這種精神是廣義的門當戶對。多考慮這種精神，對婚姻是很有幫助的。

總經理的辛酸

我擔任經濟部次長時，有次與幾位企業家聊天；有位上市公司的總經理，突然說道：「我是很努力的，也是經過辛苦奮鬥的耶！」當時我們眾人一時沒有會過意來，為什麼他會突然冒出這樣的話來。之後才發現，這位總經理雖然學歷、人品都不錯，但因為他是在岳父家的企業擔任總經理，別人背後可能會說他命好，娶得千金小姐，所以才當上總經理的。

即使旁人沒說，他心理上難免有這種負擔。娶到富家千金，真的就是所謂命好，真的就能享有美滿婚姻嗎？一般人無從得知。但是結婚前好好思考這類問題，想清楚了，有把握，再去結婚，至少是較穩健的。

有位家貧但長相漂亮的小姐，被一家大公司的少東看上，嫁給了少東。大家都恭喜這位小姐，也羨慕她今後就變成闊少奶奶，可以住豪宅、進出有車、穿戴名牌，可以說是麻雀變鳳凰了。之後她父親六十大壽，親家送來一輛賓士車賀壽，當然一片喜氣。但是過了兩年，男方的父親也過六十大壽，女方娘家要送什麼禮為賀呢？這下子尷尬不已，種種為難又複雜的心理冒出來了，真不知道後續如何應對這樣不斷發生的場面。嫁入名門，真的好嗎？我們不得而知！但是結婚前仔細考慮，再作決定，總是比較好的。

軍官與護士

從前有位僅有高中學歷的基層軍官，相貌堂堂，尤其文筆好，善寫情書，居然追到一位台大的女碩士。軍中同僚真是羨慕死他了。後來他們移民加拿大，太太在醫院工作，先生因為找不到工作，只能在家燒飯、帶孩子。傳統的男主外、女主內的次序顛倒了。觀念先進的人，當然無所謂，可是偏偏他們的觀念不夠先進；而且男方還有大男人主義，在這樣的婚姻中，男方時時出現自卑感，最後終致離婚收場。

門當戶對真正的精義，在於強調男女雙方是否相配，適合不適合。相配與否包括的範圍很廣，除了新郎、新娘本身各方面適合與否，還包括各自家庭、文化背景，統統都必須考慮進去。我們固不應還守古代封建的門當戶對觀念，但也不必馬上棄之如草芥，不屑一顧。

上帝從亞當的身上取了一根肋骨造了一個女人，女人是男人骨中骨、肉中肉（創世紀第二章 22至23節）。所以創世紀第二章24節說：「因此，人要離開父母與妻子連合，二人成為一體。」結為一體後就不再分離。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

延伸閱讀

王建煊／王老先生講故事之406：讚美帶來成功

王建煊／王老先生講故事之405：歪嘴配駝子的婚事

王建煊參選是大地一聲雷 看他如何席捲台灣政壇

王建煊／王老先生講故事之404：學習孟母三遷

相關新聞

王建煊／王老先生講故事之408：不放棄就有希望

有對夫妻結婚十五週年，先生送太太一枚鑽戒，價值新台幣二十萬元。太太在削水果時，隨手將鑽戒取下，用衛生纸包好放在口袋裡。後來以為是垃圾，把它送進垃圾車運走了，發現時，她家的垃圾袋已混在三噸的垃圾中送到了垃圾場，怎麼找得回來呢？大家都認為希望渺茫。但是清潔隊員鍥而不捨的找，終於找到了鑽戒。

王建煊／王老先生講故事之407：廣義的門當戶對

上帝從亞當的身上取了一根肋骨造了一個女人，女人是男人骨中骨、肉中肉（創世紀第二章 22至23節）。所以創世紀第二章24節說：「因此，人要離開父母與妻子連合，二人成為一體。」結為一體後就不再分離。

朱宗慶／變動時代的經驗與態度

近日我到杭州參加一場國際藝術管理論壇，這是一個匯聚世界各地藝術行政與管理專業人士的盛會，主辦方也邀請我在論壇中進行一場二...

王建煊／王老先生講故事之406：讚美帶來成功

一位國中女生，作文課上偶有佳作，被老師評了甲上，並全班傳閲。這位同學感到意外，但也有説不出的欣喜，以後對作文特別有興趣，更加倍用心。不久，她又有一篇作文獲得「全班傳閲」的榮譽。

王建煊／王老先生講故事之405：歪嘴配駝子的婚事

從前結婚常是媒妁之言。有位男士是個駝子，一直找不到對象，於是找媒婆幫忙。剛好有一位歪嘴的小姐，因為沒有對象，也來找媒婆協助。

葉銀華／台積電有減碳排放？

對於「台積電有減碳排放？」的答案，從碳排放總量觀察，答案是沒有，主要是台積電營業額大幅成長，使其碳排放總量隨之增加所致。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。