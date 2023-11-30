王建煊／王老先生講故事之407：廣義的門當戶對

上帝從亞當的身上取了一根肋骨造了一個女人，女人是男人骨中骨、肉中肉（創世紀第二章 22至23節）。所以創世紀第二章24節說：「因此，人要離開父母與妻子連合，二人成為一體。」結為一體後就不再分離。

基督教基本上除了少數特例外，是不允許離婚的。所以，結婚必須慎重又慎重，選擇終身伴侶必須思考再三；一見鍾情的婚姻，應當不是基督徒的選項。

走再問一次嫁不嫁人

結婚典禮程序上，新娘是最後出場的。不但紅毯走得很慢，而且是走二步停一步，據說是讓新娘子多一點時間考慮，要不要嫁給新郎。結婚進行曲的調子，正好也與「嫁不嫁、嫁不嫁」的詞相配。這應該是句玩笑話，但確有深意。典禮最後，牧師還會問新郎、新娘，是否願意娶嫁對方？讓他們還有最後機會，決定自己的終身大事。

直到結婚典禮，還在斟酌要不要嫁娶對方，自然太晚了些。但總比結了婚，才發現嫁、娶錯了，更是憾事一生。因為女人這根骨頭，又得從男人身上抽出來，是痛苦不堪的。

美滿的婚姻，應從選擇對象時，就睜大眼睛開始。中國古代婚姻講求門當戶對，現在被視為是封建思想，不合潮流。但是我認為門當戶對的精神仍有可取之處，姑且稱這種精神是廣義的門當戶對。多考慮這種精神，對婚姻是很有幫助的。

總經理的辛酸

我擔任經濟部次長時，有次與幾位企業家聊天；有位上市公司的總經理，突然說道：「我是很努力的，也是經過辛苦奮鬥的耶！」當時我們眾人一時沒有會過意來，為什麼他會突然冒出這樣的話來。之後才發現，這位總經理雖然學歷、人品都不錯，但因為他是在岳父家的企業擔任總經理，別人背後可能會說他命好，娶得千金小姐，所以才當上總經理的。

即使旁人沒說，他心理上難免有這種負擔。娶到富家千金，真的就是所謂命好，真的就能享有美滿婚姻嗎？一般人無從得知。但是結婚前好好思考這類問題，想清楚了，有把握，再去結婚，至少是較穩健的。

有位家貧但長相漂亮的小姐，被一家大公司的少東看上，嫁給了少東。大家都恭喜這位小姐，也羨慕她今後就變成闊少奶奶，可以住豪宅、進出有車、穿戴名牌，可以說是麻雀變鳳凰了。之後她父親六十大壽，親家送來一輛賓士車賀壽，當然一片喜氣。但是過了兩年，男方的父親也過六十大壽，女方娘家要送什麼禮為賀呢？這下子尷尬不已，種種為難又複雜的心理冒出來了，真不知道後續如何應對這樣不斷發生的場面。嫁入名門，真的好嗎？我們不得而知！但是結婚前仔細考慮，再作決定，總是比較好的。

軍官與護士

從前有位僅有高中學歷的基層軍官，相貌堂堂，尤其文筆好，善寫情書，居然追到一位台大的女碩士。軍中同僚真是羨慕死他了。後來他們移民加拿大，太太在醫院工作，先生因為找不到工作，只能在家燒飯、帶孩子。傳統的男主外、女主內的次序顛倒了。觀念先進的人，當然無所謂，可是偏偏他們的觀念不夠先進；而且男方還有大男人主義，在這樣的婚姻中，男方時時出現自卑感，最後終致離婚收場。

門當戶對真正的精義，在於強調男女雙方是否相配，適合不適合。相配與否包括的範圍很廣，除了新郎、新娘本身各方面適合與否，還包括各自家庭、文化背景，統統都必須考慮進去。我們固不應還守古代封建的門當戶對觀念，但也不必馬上棄之如草芥，不屑一顧。

上帝從亞當的身上取了一根肋骨造了一個女人，女人是男人骨中骨、肉中肉（創世紀第二章 22至23節）。所以創世紀第二章24節說：「因此，人要離開父母與妻子連合，二人成為一體。」結為一體後就不再分離。

（本文與台灣醒報同步刊登）