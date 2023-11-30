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朱宗慶／變動時代的經驗與態度

聯合報／ 朱宗慶

近日我到杭州參加一場國際藝術管理論壇，這是一個匯聚世界各地藝術行政與管理專業人士的盛會，主辦方也邀請我在論壇中進行一場二十分鐘的演講。

當我收到這個邀請時，我開始思考，短短的二十分鐘能講述什麼？光是一個案例分享，可能就不只二十分鐘了。在詢問主辦方之後，他們告訴我，由於我在打擊樂演奏、創立打擊樂團隊、藝術教育、以及劇場管理等多個領域擁有豐富經驗，鮮少人同時具備這些經歷，而我可以選擇任何感興趣的主題進行分享。

這使我開始回顧我四十多年的藝術生涯，從舞台上的演出到成為藝術行政工作者，一路上積累豐富的經歷，推動著我持續前行。在這個過程中，有「變」，也有「不變」，一個經驗未必適用於所有工作，所以，為了因應不同階段與崗位的任務，我會運用不同的工作方法，而其中的「不變」，就是一個堅實的「態度」，它是所有方法的基石。

全球正處於充滿變動性、不確定性、複雜性和模糊性的時代，過去的成功經驗可能無法複製。特別是在經歷前所未有的疫情時，我更深刻體會，即便累積了四十多年的工作經驗，卻大部分派不上用場，此時「態度」就顯得格外重要。面對如此急劇的變化，如果「玩真的」態度不變，那麼，就不會只寄望於經驗的複製，而是從全新的角度，追求根本性的蛻變，如此，方可「翻過歷史之頁」，突破困境，鋪設未來的路。

當然，這態度的背後需倚仗許多能力的層層進化和支持。首先必須累積專業知識能力，然後是保持好奇心和創造力，讓我能夠不斷學習和尋找更多可能性，不會掉入自滿的窠臼，反而能跳出框架、持續突破；其次是解決問題的能力，讓我能夠在困難面前靈活應對，不輕易退縮放棄；最後是溝通和抗壓能力，讓我能夠在與他人相處中保持平衡，並且儘管遇到挫折，亦能在復原的過程中，找到自療自癒的方法。

總的來說，我的態度可以歸納為「以藝術為核心，結合視野和經驗的累積」。廣博的視野，幫助我確定目標和方向，激發創新和創造力，建立多元的關係，並提供持續追求的動力；而經驗的累積，則使我在處理各種困難和挑戰時更具洞察力和創造力。

在論壇現場，我的分享得到了相當大的回響和認同，或許正是因為過去的經驗和累積，足以展現「態度」的實踐價值。其實，藝術管理就是「態度」的體現，光有熱情和專業還不夠，執行的品質才是最被檢驗的一環。我深知，態度需要實踐，它不僅僅是口號，而是一步一腳印的實際行動；我也深信，格局決定高度，態度決定一切。而在未來的挑戰中，我將繼續秉持相同的態度，堅持實踐，不斷前行！

（作者為朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）

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