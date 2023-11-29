王建煊／王老先生講故事之406：讚美帶來成功

一位國中女生，作文課上偶有佳作，被老師評了甲上，並全班傳閲。這位同學感到意外，但也有説不出的欣喜，以後對作文特別有興趣，更加倍用心。不久，她又有一篇作文獲得「全班傳閲」的榮譽。

讚美有神奇功效

從此以後，這個學生成為學校的作文高手，屢屢得獎。大學時選擇了中文系，之後獲得博士學位，在大學當教授，有許多文學著作。她回憶説，之所以對文學有興趣，有些成就，主要動力就是來自國中時作文「全班傳閲」的殊榮。

國中的體育課，全班要跳高，大家都不會跳，在老師要求下，只好一個個勉強跨竿過去。有個同學居然輕而易舉就過關，竿子一再加高，他都跳過去了，大家甚是驚奇，他自己也覺得不可思議。體育老師跟他説：「你的身材修長，將來還會長高，很適合練跳高。」

之後，老師陸續教他跳高的技術，例如，背跳法、腹跳法，他都運用的很好，進步神速，屢獲校際運動會跳高冠軍。後來進了體育學院，再到美國進修，獲得少有的體育博士。他回憶説，之所以走上體育之路，初中時，體育老師在那堂課上的鼓勵及誘導，是關鍵原因。

媽媽的吻多美妙

橄欖基金會出版的《365靈命日糧》〈第—卷〉 8月10 日的靈修文章裡，有個故事，大意是説，有個小男孩，在家照顧妹妹時，無意間發現一瓶顏料，就拿來替妺妺畫人物像。媽媽回來，看到滿地顏料，略有不悅。但看到兒子居然替妹妹畫了像，高興的親吻兒子，大加讚美。1763 年，這個男孩二十五歲時，被英王喬冶三世選定為歷史畫家，成為當時最被推崇的畫家。這位著名的畫家在自述中表示，是媽媽的那個親吻，鼓勵他成為畫家。

有個報紙的攝影記者，技術高超，經常能拍出有生命力的相片，屢獲新聞攝影獎。我問他：「為什麼會走上攝影之路？攝影記者的待遇不會太高，會不會後悔搞攝影？」他説不會，這是他的興趣。新聞攝影使他有機會接觸社會百態，深入基層，又屢屢得奬，興趣更濃厚，不久他還要開攝影展。

談到他走上攝影之路，也是得自母親的鼓勵。他高中就喜歡玩相機，父親説他照的相片不夠水準，不要浪費時間和金錢，好好讀書。但是母親卻對他的攝影作品大加讚揚，並指出精采之處。他得到母親很多的鼓勵，就繼續在攝影上努力，讀了很多攝影書籍，凡有攝影展—定去觀摩，在中學時就多次獲攝影比賽冠軍。讚美使孩子把興趣發揮的淋漓盡致，進而大放異彩。

讚美也會成壓力

但是讚美有時也要謹慎使用，尤其在有競爭性的事上尤須小心。例如有的父母，常在人前入後誇讚自己的孩子，從小學直到現在，每年都考第一名。這種讚美會給孩子莫大壓力，為了保持第一名的紀錄而繃緊神經。考了第二名，就認為完蛋了。最後造成孩子任何事都要拿第一名，爭強好勝，徒然害了自巴。孩子只要盡心盡力，一次比—次進步，都值得嘉許。

（本文與台灣醒報同步刊登）