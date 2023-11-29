王建煊／王老先生講故事之405：歪嘴配駝子的婚事

從前結婚常是媒妁之言。有位男士是個駝子，一直找不到對象，於是找媒婆幫忙。剛好有一位歪嘴的小姐，因為沒有對象，也來找媒婆協助。

媒婆要懂機靈

這位腦筋靈光的媒婆安排兩人見面，不過相親的方式很特別，媒婆跟女孩子講：「妳就站在路邊，假裝等人，當我介紹給你的男士經過時，妳就用手帕搗住嘴，嫣然一笑就可以了。」

媒婆又告訴那位男士：「你相親時候騎馬經過，騎馬姿勢自然是駝著背的，小姐就不會看出你是個駝子。」

在這位媒婆的細心安排下，兩位果真都未發現對方的缺點，很滿意的結婚了。但是這些缺陷婚後自然都被揭穿，可想而知日後的婚姻生活並不會好過。

結婚是人生大事，白頭偕老是要相處一輩子的，因此慎之於始，十分重要。結婚前應該睜大眼睛，看清楚，仔細想清楚。

為情迷視若無睹

現代人戀愛結婚，雖然不至於發生前文相親遮掩缺陷的事；但是很多人為情所迷，關於對方的缺點經常視若無睹。認為偉大的愛情一定可以克服這些問題，殊不知這些都是造成日後婚姻不順的重要原因。

在西方國家，結婚前會要求雙方體檢，以瞭解其是否健康，或是否有難以醫治的疾病。我們東方人常認為這太現實，不夠羅曼蒂克，愛情不夠堅貞。其實為了日後的幸福，絕對有其必要性。我們既然那麼的愛對方，凡事應該坦誠以告，體檢就是坦誠以告的一種方式。如同聖經以弗所書四章15節：「惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督。」

用愛心說誠實話

社會上經常出現婚姻騙子的新聞，市井無賴居然可以冒充大學教授、董事長或某貴人之子，騙得美貌女士的愛情及身體，受騙者還常是學歷佳、智慧不低的女性。讓人感覺到，這個騙子真有一套騙功，而被騙的女士又為何如此的好騙呢？

以上所述都是因為沒有睜大眼睛。有些愛情騙子的行徑，只要女士保持清醒，即使用肚子想，都會發現他是個騙子。可惜的是，當事人已經被愛情沖昏了頭，以為白馬王子來了，對方講的任何話，她都無條件接受，這樣怎會不被騙呢？

視而不見非現實

人在戀愛時，為取悅對方，討對方歡喜，常會有很多偽裝動作出現，掩飾自己的缺陷或不良習慣，或是遷就對方的習慣，甚或表示喜歡對方的不良嗜好。可是這些不良習慣或嗜好，在日後每每成為美滿婚姻的絕大障礙，必須為此付出殘酷的代價。

有對夫妻愛情長跑了六年結婚了。經過這麼久的戀愛、觀察及適應，海枯石爛應是可期的。但令人意外的是，他們結婚不到一年，就天天吵架，有時先生夜不歸營，有時太太回娘家不回來，第二年還是離婚了。

他們結婚前沒有睜大眼睛嗎？戀愛六年就算把眼睛謎起來，應該也看清對方了吧！但是不然，因為六年時間雖然夠長，對方缺點也大致了解，但卻故意忽視，有視而不見的現象。結婚後這些缺點逐一暴露，這才知道，從前視而不見的缺點，對婚姻 居然有這樣大的破壞力。

（本文與台灣醒報同步刊登）