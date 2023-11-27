廖元豪／政權輪替，才有民主與制衡

民進黨執政近八年，中央政府的五院全在掌控之中，使得憲法原來設計的分立制衡及責任政治幾乎全然失效。有人歸罪於五權憲法，殊不知現行中華民國憲法把中央權力分成「五院＋總統」，其實比其他三權分立的國家更「分權」，更難以壟斷。例如，多數國家的人事行政權放在行政部門下，不像我們把銓敘、考試、任用法制等事項放在完全分離的考試院之下。這部「六權憲法」（五院加上總統），其實該擔心的是效率不彰，而不是獨裁壟斷。馬英九執政時期，即使總統身兼黨主席，許多政務推動都還相當吃力，就是這個緣故。

那為什麼蔡總統執政時期，政府像一塊鐵板，各種制衡機制幾乎成為橡皮圖章？一方面因總統與立法院同黨，而且民進黨立法院多數樂當橡皮圖章；而總統提名人選也幾乎不考慮政治光譜的多樣性，愈來愈綠油油。另一方面，五院間應有的制衡機制，也在立法怠惰下沒有充分發揮，甚至還修法修得更加權力集中，讓總統容易控制。

如果明年選舉結果，還是由民進黨同時取得總統及立院多數，這種狀況不可能更改。除了該黨權力壟斷的本性不變，立院也絕對不會願意通過制衡總統、行政院的法律。這麼一來，台灣人又要面對八年的一黨獨大。

還好，明年的選舉，一黨同時掌握總統與立院過半席次的機會比較小，很可能出現「三黨不過半」甚至「總統與立院多數不同黨」情況。參照陳水扁執政經驗，這時比較容易出現制衡總統及行政院的立法。關心民主憲政的人，或可期待以下的立法：

第一，修改立院對司法、考試、監察三院同意權的門檻，將其都提高至三分之二。

司法院大法官、考試委員及監察委員，都應該獨立行使職權。但總統連任，八年下來，配合同黨多數立委，就會讓十五個大法官，以及所有的考試、監察委員，都是同一總統任命，讓人民難以相信其獨立公正。但要改為交叉任期，修憲難度太高。所以，立法提高同意權門檻，或可使得總統在提名時，至少要確保人選有著高度的政治共識，而不是自己的政黨喜歡就好。

第二，將立院的調查權具體化，讓立院及其所屬的委員會，都能針對各種與立法相關事項深入調查。

現在的立委雖然可以質詢官員，但官員愛來不來，問題愛答不答，調閱文件也愛給不給。立委無法處罰賴皮撒謊的官員，也沒有具體明確的調查程序，根本無法查出政府窩藏的多項弊端。大法官早在二○○四年的釋字五八五號解釋，就承認立院擁有強制性的調查權。可惜立院除了曇花一現的「真調會」外，都自我閹割，從來沒有行使過這個權力。

最後還有一個超越五院制衡的事項，就是應修改選舉制度，讓總統當選門檻改為「兩輪絕對多數制」。看看這次藍白合，搞得在野陣營多麼辛苦，人民看爛戲拖棚多麼難過！支持度不過半的民進黨參選人卻好整以暇，吃瓜看戲。最後結果還是可能出現正當性堪虞的少數總統—明明多數的人不要他！這甚至已違反多數統治的民主ABC了。

以上幾點都要靠立院修法，來讓我們的憲政更好。然而，從過去八年甚至更長的經驗來看，一黨獨大（尤其是民進黨）的情況下，很難期待立法院會不當橡皮圖章而走向「制衡」。中華民國的公民們，請不要再讓過去近八年的夢魘重現，用選票讓政權輪替（至少別讓民進黨再同時控制總統與立院），把中華民國憲法的分立制衡與責任政治找回來！

（作者為政大法律學系副教授）