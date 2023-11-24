王建煊／王老先生講故事之404：學習孟母三遷

有立太太育有一子，由於夫妻倆經營一間小餐廳，日夜忙碌，根本沒有辦法照顧孩子，就將孩子寄養在妻子的大哥家。她的哥哥是知名大學校長，嫂嫂是大學教授，哥哥、嫂嫂有愛心，又善教，視孩子為己出，這個孩子被教導得彬彬有禮，學業成績經常是全班前三名。這位太太高興的不得了，常常跟別人説自己命好，有這麼好的哥哥及嫂嫂。

教會裏有好哥哥

我想有孩子的人，可能都會羨慕這位太太，但這是可遇不可求的，到哪裡去找這樣的好哥哥呢？我想到了教會，教會裡有許多這樣的好哥哥。一般人總以為教會只是基督徒作禮拜、唱詩歌、聽牧師講道的地方，十分枯燥乏味。

其實教會裡有各種年齡層及各行各業的人，除了主日崇拜外，還有很多好玩的團契及節目。尤其是比較大型的教會，幾乎坊間能吸引兒童及青少年的正派節目及活動，教會都有，寒暑假時項目更多，許多教會也辦課後輔導，常常只需繳交一點點成本費。

教會裡的各項活勳，分齡分組進行，小學、初中的孩子，由高中生帶，高中生由大學生帶，大學生則自組團契，各個小組都會有牧師、師母、傳道人或執事等間接指導協助。年齡相仿的孩子玩在一起，再由年長一些的大哥哥、大姊姊帶著進行各種活潑有趣的活動。這些小組活動，各有特色，可以吸引不同興趣的孩子參加。

由於是教會主辦，內容健康、安全，不怕孩子被帶壞。我們不—定能像前文提到的那位太太那麼好命，但是在教會裡我們可以找到很多類似的好哥哥、嫂嫂來替我們帶孩子，正面影響我們的孩子。教會是神的家，把孩子放在神的家裡，早日親近神，對孩子的—生都會有莫大的影響。

多參加教會活動

可惜很多人都疏忽了教會對孩子的成長及品德、性格的影響，有些父母更認為孩子常到教會，萬一沉迷於宗教，會影響學業成績。其實教會的各項活動，有些直接協助孩子學業的進步，有些可以導引孩子養成合群、助人、樂觀、孝順、喜歡運動、熱愛大自然等諸多優良習慣及性格。教會活動多能適量、適時分配，不會要孩子整天待在教會裡，疏忽課業。而且經驗告訴我們，常參加教會活動的孩子，多數都品學兼優，獲益匪淺。帶孩子到教會來，使我想起孟母三遷的故事。

孟母三遷為孩子

孟子是山東鄒國人，小時候家居之處靠近墓地，孟子常在墳墓間玩跪拜、哭泣的遊戲。孟母看到後十分擔憂，認為這裡不是教養兒子的好地方，因而搬到市集旁。孟子乃以吆喝買賣為遊戲，孟母看在眼裡，認為此地亦非養兒的好所在，再次搬家，搬到一所學校旁邊。孟子看到學校師生都在讀書，待人有禮，也學會要讀書及遵守各種禮節。孟母大感高興，認為這是適合孩子居住的地方。

為人父母的，哪個不想孩了成才？

但世俗環境愈來愈險惡，許多家長告訴我，他們最擔心的就是孩了交友不慎而被帶壞。我曾經遇到一個剛出獄，正接受更生教誨的年輕人。我問他，是什麼原因被關進監獄的，他説因為由偷變搶，且殺了人。我説，那是很嚴重的。但他説，他沒殺人，只是負責把風而已，原本不願意去，但禁不起朋友的慫恿，結果變成共犯。

為人父母的，不能只擔心不良環境對孩子的影響，而是要像孟母三遷一樣，為孩子尋找一個適合成長好所在，我想，教會應該是很好的選擇！

（本文與台灣醒報同步刊登）