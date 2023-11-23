王建煊／王老先生講故事之403：結交益友最快樂

我們常説，在家靠父母，出外靠朋友。到了陌生的地方，最常講的是人生地不熟，舉目無親。人生最痛苦的時刻，是眾叛親離的時候，最哀傷的是親人離散或逝世。

苦悶的人生，不是缺少名利，而是沒有朋友。父母確是我們的靠山，但他們都有大限之期，真正伴我們一生的是親密的配偶和給我們安慰及幫助的朋友。我看到一篇講快樂的文章説，快樂百分之百繫於人際關係，想來的確有道理。我們許多的不愉快，部分源自人際關係太差。所以，人的一生，能交一、二位好朋友，絕對是人生樂事。

結交一二位益友

有次我演講，題目是「交一、二位益友」，聽眾問我為什麼只交一、二位益友，交愈多不是愈好嗎？我説當然愈多愈好，但這要看好朋友的定義是什麼。「樹倒猢猻散」的是好朋友嗎？當大官丶發大財時，門庭若市，下台或企業倒閉，就門可羅雀，這是好朋友嗎？這樣的朋友愈多愈好嗎？恐怕不是，這樣的朋友，有時非但沒有幫助且會造成傷害，被朋友害得走頭無路、傾家蕩產、身敗名裂的大有人在，不是嗎？

有位縣長因貪污被判刑十年，在牢中服刑，來看他的朋友愈來愈少，後來好像沒有人記得他的存在。但其中一位朋友，始終不離不棄，幾乎有空就去看他，給他鼓勵。更難得的是，持續照顧他的妻小，給他們物質及精神上的支持。

人生低潮時的朋友

每次談到這位朋友的情義，服刑中的縣長總是淚流滿面。你有這種朋友嗎？在人生最低潮、最需要朋友時，總會適時出現在你面前並伸出援手。你期盼有這樣的朋友嗎？你會有這樣的朋友嗎？

有位老人家肝癌末期，多次進出醫院，最後在醫院住了半年， 安息天家。他有三兒三女，都已成家，孫輩十餘人。患病初期，兒孫還常來醫院，但人數慢慢減少，後來根本無人聞問。老伴也有病在身，體力及經濟均無力為繼。但他有—位好鄰居，自始至終出錢出力，支持著病中的老人。談起兒孫及這位好心鄰居，老夫婦也是一把鼻涕、一把眼淚，為兒孫的不孝流下傷心淚，因鄰居的有情有義流下感激的淚水。你有這樣的鄰居嗎？你想有這樣的鄰居嗎？

先付出自己

想要有這樣不離不棄的好朋友、好鄰居，其實並不難，關鍵是你要懂得先付出，先成為別人的好朋友、好鄰居。在別人苦難的時候，你能適時的出現在他面前，扶持他度過難關，重新站起來。

人都有罪性，沒有十全十美的人，所以所謂益友，並不是十全十美的人，因為我們自己也不完美。交好朋友，一定要先注意他的品格好不好，例如具有孝順父母、有責任感、樂觀進取等特質的人，可以找機會多接觸，談理想、同切磋、共患難，並包容對方的缺點，久之，就能成為有益於你一生的好朋友了。

父母應該鼓勵並幫助孩子交朋友，對孩子的朋友要多關心，邀請孩子的朋友共遊，來家裡聚聚，都是好辦法，久之，孩子就能找到知心之友，相互扶持一輩子。如果你沒有找到益友，不用發愁，耶穌樂意成為你最好的朋友，有了耶穌，你還可以找到一大批益友呢！

（本文與台灣醒報同步刊登）