方祖涵／疫後難擋的匹克球風潮

在夏天的美國網球公開賽，一位選手在網前用力重殺了對手失誤球，球高高地反彈至看台邊，全場響起適時掌聲。在如此精彩時刻，我們身旁陌生人卻低聲說了一句話：

「他整個人都在廚房區了」，語畢，頓時場邊不少人跟我一樣會心笑了出來。

這個玩笑只要打過匹克球都會懂，因為雖然匹克球與網球有很多共同點，規定不同之一就是前者禁止在網前二點一公尺「廚房區」殺球。很多人現在同時從事這兩種運動，有時難免會覺得混淆。

幾年前說到匹克球，大概所有網球人都會嗤之以鼻。這個運動幾乎專為銀髮族人口設計，球是碳纖維質材，彈跳跟飛行速度都慢，打到身體也不會痛；每次發球前要大聲喊出分數與發球數，腕上甚至要戴手環用來提醒發球順序，顯然很擔心選手記性不佳；而前述廚房區不能殺球，還有雙方擊球一次後才能截擊等限制，都大幅降低比賽攻擊性。已經習慣網球後，要去接受同樣運動的銀髮族版本，其實並不容易。

在二○一九年，美國匹克球玩家大約是全人口百分之一，此數字卻在近幾年間倍增，目前估計有一成美國人在十二個月內玩過匹克球，甚至可能已超越網球人口。新冠疫情無疑是讓匹克球大受歡迎的原因，它運動場地開闊、身體接觸率極低，更重要是上手容易，就算首次入門，也僅需幾分鐘了解基本規則就能開始比賽。疫情期間匹克球滿足人們長久閉關後，渴望外出又積極嘗試新活動的心態，此勢就再也難擋。相對地，同樣因疫情崛起的室內健身器材像派拉騰等，反而在生活恢復正常後式微。

雖然匹克球原本是銀髮族運動，在愈來愈多運動人口參與後，競爭強度亦大幅增強。目前已經有數個職業運動聯盟，職業籃球湖人隊巨星詹姆士、太陽隊杜蘭特，都是匹克球隊老闆。不少退休網球名將也經常參加比賽，火爆浪子馬克安諾不改昔日個性，嘴上說自己超討厭此項運動，跟張德培對打還是有模有樣。匹克球比較適合雙打，單打要顧好整個球場困難度極高，不過反而讓比賽變得更激烈而刺激，甚至一度被視為二○二八年奧運可能新增的項目。

隨著匹克球歡迎度水漲船高，一些意想不到後遺症也出現了。目前專屬球場不多，多數比賽是在網球場畫線進行，難免會因排擠效應造成不悅。而且就算網球場地原本乏人問津，大量匹克球用戶造成球場噪音，尤其是碳纖維球具跟球持續來回碰撞的部分，仍然可能影響附近住戶生活。美國保險協會今年還提出警告，要保險業注意因此增加的成本；像腳背阿奇里斯腱斷裂原本是年輕人常見運動傷害，沒想到現在連銀髮族都常常弄斷它，都是因為玩匹克球的關係。

不管怎麼說，只要能注意安全與環境，匹克球真是個適合全家大小一齊玩的健康運動呢！可預期的是，不久後台灣也將會需要更多相關場地，中央與地方政府是否準備好了呢？（作者為運動文學作家）