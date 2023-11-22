王建煊／王老先生講故事之402：有使命感 屢敗屢戰

我們常會發誓要做好某件事，否則就如何如何。例如青少年會説 「一定要怎樣怎樣，否則就剃光頭或三天不吃飯。」這就是使命感。怎麼定義使命感？使命感就是盡自己最大的力量，圓滿達成任務的強烈意願。

這種圓滿達成任務的強烈意願，常能使我們成就大事。否則凡事不成也無所謂，那是成就不了大事的，更不用談什麼豐功偉業了。我們如果希望孩子成才，從小就應該培養孩子要有使命感。

戰勝困境

培養孩子的使命感，當然不是要孩子動輒剃個大光頭或不吃飯，而是要訓練孩子不要隨便放棄戰勝困境的勇氣，凡事總要努力以赴。有位將軍向皇帝報告，他的軍隊「屢戰屢敗」，請皇帝治罪，另一位戰敗的將軍則對皇帝説，他的軍隊「屢敗屢戰」，請皇帝再給他一次機會。父母就是要訓練孩子有屢敗屢戰的精神，孩子如果有這種態度，我們就不難預期，孩子會有成大才的機會。

有個父親很想訓練孩子成為拳王，但孩子始終勇氣不足，一旦被打倒，就爬不起來。這位父親想要培養孩子有「屢敗屢戰」的勇氣，於是請了一位拳擊教練來訓練兒子。這位教練保證可以把孩子訓練好。過了半年，父親想看成果，就讓兒子跟人比賽，兒子被打倒，爬起來再打，又被打倒，打到流鼻血，眼睛也被打腫了，還是持續奮戰。

屢敗屢戰

父親看了，十分不忍，責怪教練教導無方。教練説：「你的兒子雖然沒有立刻打嬴拳賽，卻已有『屢敗屢戰』的勇氣，鼻青眼腫也未放棄，這就是我訓練成功的地方。你的兒子能夠堅持到底，你還怕他沒機會成為拳王嗎？」

1968年在瑞典出生的蓮娜．瑪莉亞 ( Lena Maria)，出生時就沒有雙臂，左腿的長度只有右腿的－半。她四歲學刺繡，五歲就完成第一幅十字繡作品，中學時可以縫製洋裝，十五歲進入瑞典世界殘障游泳國家代表隊，獲多面殘障金牌。十九歲拿到汽車駕駛執照。後來專攻音樂，在世界各地以音樂傳福音。

蓮娜．瑪莉亞

一個人沒有雙手，也沒有手臂，只有一條管用的右腿，怎麼可能達到上述這些令人欽羨的成績呢？真是不可思議。有一年，她來到台灣，在木柵靈糧山莊演唱詩歌傳福音。我特地跑去參加，目的不在聽她演唱，主要是想當面看看這位不可思議的奇女子。

我很榮幸被邀上台，坐在蓮娜．瑪莉亞旁邊，可以很仔細的瞧瞧她。她長得很漂亮，容光煥發、目光有神，看起來十分樂觀開朗。因為她的四肢只剩下右腿可用，一切事務都靠右腿處理，所以右腿特別粗壯，左腿並不能著力使用，像是一塊多餘的肉掛在那裡。

蓮娜．瑪莉亞為何能有了不起的成就呢？首先是父母正確的教導。她説，由於自己的平衡感較差，容易跌倒。有—年夏天到朋友家作客，在園子裡玩耍，不小心摔倒，哭著叫媽媽，希望媽媽過來扶她一把。但媽媽告訴她「爬到圍牆旁邊，靠著牆，背頂在牆上，慢慢自己站起來」。

背後帶有使命感

她母親秉持的理念是，凡事盡可能讓瑪莉亞自己來，除非必要，不輕意幫她的忙。這與現代父母處處呵護孩子，任何事都幫孩子代勞，造成許多「弱雞」或「草莓族」孩子的教養方式，非常不同。瑪莉亞自己也很有毅力，試想，一個四、五歲的小孩，如何用僅有的一隻右腳繡花呢？要怎麼開車？怎樣獲得殘障奧運游泳金牌呢？她做每一件事，背後都帶有使命感。

有使命感的人，容易成就大事，成為傑出的人，為人父母，必須培養孩子從小就成為有使命感的人。

（本文與台灣醒報同步刊登）