日前獲知台灣的「大學新宿舍運動」，獲得了日本GOOD DESIGN AWARD設計獎，令人十分驚喜！這個獎素有「東方設計奧斯卡」之稱，教育部推動這項計畫，可謂是台灣高教校園最大的翻轉契機，能夠獲得設計獎殊榮，代表這項創新的計畫得到了國際的肯定。

這件事也讓我想起多年前，一位來自馬來西亞的大一新生曾告訴我，她第一天來到台灣，來到學校分配的宿舍，一進宿舍門就哭了出來！因為宿舍實在太破敗簡陋了，她想到她到台灣居然要住這種地方，不禁悲從中來！

過去我們的大學校園，對學生宿舍不僅不重視，甚至充滿錯誤認知！很多大學宿舍都是戰後建造的老宿舍（甚至有日治時期留下來的舊宿舍），設計哲學就是把學生宿舍當作是軍營或宿舍來管理，充滿「勤儉建軍」的專制氛圍，即便是東南亞來的學生，都會覺得怎麼這麼破舊簡陋？

但過去教育當局總是認為，學生必須要秉持勤儉堅毅的精神，不可以太舒服太方便，要吃得苦中苦，方為人上人；而且教育當局長久以來不認為宿舍是學習環境，因此會花大筆錢補助建造教學大樓、體育設施，甚至行政大樓，卻不補助學校建造新宿舍，導致台灣高教校園宿舍環境普遍落後破舊，對於一個來台的外國學生，一定很難想像這樣破敗的宿舍，竟然會是在號稱「科技之島」的富裕台灣裡。

我後來出國旅行，才發現大部分國家對於大學宿舍是非常重視的！以丹麥哥本哈根大學宿舍為例，整座宿舍猶如高級單身公寓，不僅有交誼廳、自助洗衣房、公用廚房，還有郵務信箱等設施，甚至還有團練玩音樂的空間，可說是應有盡有。因為整座宿舍是環形建築設計，所以每間房間都有充足的採光與景觀，內庭還有樹木及草地，享有健康便利的休閒環境。美國麻省理工學院的宿舍除了有會議與社交空間，竟然還有電影院、戶外餐廳、夜間咖啡店，甚至有健身房與舒壓的球池。相較於國外大學優質的學生宿舍，我們的大學生猶如住在貧民窟。

這樣的問題一直存在於台灣高教校園中，直到四年前終於有立委認為「宿舍不只是宿舍」，也是大學生學習的場所，在宿舍的團體生活，讓大學生學習面對社會未來的社交生活，同時也可以在此結交知己，一同研究學習，一同激勵夢想，將來也可以一起創業改造世界。

我非常同意「宿舍也是學習的場所」這個觀念，大學生活不只是知識的傳授與研究，也需要學習與不同族群的人社交與溝通，所以優質宿舍規畫設計，已不只是設計一個讓人睡覺的旅館而已，還要加上社會設計，創造出更多人與人可以互動交流的場所。

優質宿舍已經是歐美各國頂尖大學必備的設施，而且宿舍評比也成為大學排名的重要指標之一。將來年輕人挑選就讀的大學，一定會將宿舍視為重要的考量，沒有優質宿舍的大學，在少子化的影響之下，可能更無法招到學生！因此這一波的「新宿舍運動」就顯得更為重要，希望宿舍的改造運動為我們的年輕人創造出更友善與優質的校園學習環境。（作者為實踐大學建築設計系副教授）