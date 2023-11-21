王建煊／王老先生講故事之401：錢都留給子女好嗎？

有對夫妻有三個兒子，都已結婚生子。後來小兒子離婚、失業，住在父母家，他的兩個孩子也由媽媽照顧。兩個哥哥覺得不公平，弟弟吃住不用花錢，孩子還有人幫忙帶。這對老夫妻沒辦法，就給兩個哥哥各五十萬元。

有人問這對老夫妻「給兒子五十萬時，兒子有沒有説謝謝？」老太太説：「好像沒有。」那人反問：「那為什麼還要給他們呢？」老太太説：「我們老了，錢將來還不是要給他們？早給晚給而已嘛! 」

為什麼留給孩子？

真奇怪，人死了，為什麼一定要把錢留給孩子呢？不能做別的用途嗎？留給孩了一定好嗎？

創辦廈門大學的陳嘉庚先生，年輕時隨父親在南洋經商，頗有成績，賺的錢都用來興學及支持抗戰。在將近七十年的歲月裡，共資助學校 118 所，小學、中學、大學、職校應有盡有。在廈門有集美學村，培養了成千上萬的人。

此人因思想傾向共產黨，台灣很少人知道他，但在大陸卻大大有名，鄧小平稱他是「華僑旗幟，民族光輝陳嘉庚」，逝世時，在家鄉集美舉行國葬。

我為什麼要介紹陳嘉庚先生呢？主要是他用錢的觀念值得效法。他有十幾個孩子，但－毛錢都不留給兒女。他説：「將大量財產留給子孫，會使智者喪志，愚者益愚」。意思是説，大量財產留給子女，如果子女是有智慧的人，會使子女喪失掉志氣，本來要努力打拚的，有了這麼多錢後，豪情壯志就沒有了。

如果孩子是個笨蛋，給他很多錢，他會變得更笨。所以他不留錢給子女，而他的子女也很有志氣，都沒有去向父親爭財產，是有骨氣的孩子。

林則徐的故事

鴉片戰爭中的名臣，曾任湖廣總督的林則徐先生，對國家貢獻卓著，為後世景仰。他也是力行不留錢財給兒女的人。他説：「子孫若如我，留錢財做什麼？賢而多財則損其志；子孫不如我，留錢財做什麼？愚而多財益增其過」。

林則徐官至湖廣總督，陳嘉庚經商致富，兩人背景雖然不同， 但在財產是否優先分配給子女的觀念上，幾乎一致。我們常説，富不過三代。第一代，白手起家，勤奮工作，成就事業，累積不少財富。第二代，吃苦耐勞，奮進程度與第一代相比，雖差距甚大，仍耳濡目染父母的打拚精神。到了第三代，財富對他們來説，好像是從天上掉下來的。這種草莓族的第三代，一遇風吹草動就完蛋。

愛的方法不同

父母想要孩子成才，絕對不是留很多錢給他們，而是要磨練他們，能有「鐵打的身體，鋼般的意志」，將自己精彩的奮鬥經驗傳承給子女，這才是正道。可是談到錢不留給自己的骨肉，許多人就顯得很猶豫，甚至認為違反人性。有這種心態，當然也無可厚非，因為我們都是人嘛！親情總是難以割捨的。但是如果能冷靜的想想，這樣對兒女究竟好不好，如果是不好的，何必害他們呢？

林則徐、陳嘉庚還有其他不留錢財給子女的人，難道他們都不愛自己的骨肉嗎？應該不是吧，只是表達愛的方法不同。

2009 年3月，在奧斯陸的一場討論會上，微軟大老闆比爾•蓋茲呼籲世上的億萬富翁，應該把絕大部分的錢財捐出來。蓋茲説：「我並不是説，他們不應該留任何財產給子女或自己，但把錢捐出來作公益，會帶給他們快樂，他們的孩子會過得更好，世界也將變得更美好。」

蓋茲將四百億美元的身家財產絕大部分捐了出來，幫助貧困及有病痛的人。他説：「我想和他們一起分享我的快樂。」

（本文與台灣醒報同步刊登）