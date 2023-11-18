嚴震生／精心設計的拜習會及視覺效果

嚴震生 美中兩國人口加起來超過世界四分之一，GDP總和則占四成多，美中貿易為全球最大的雙邊貿易，二○二二年此數額高達七五八四億美元，美方出口到中國的貿易額為一九五五億美元，進口額則是五六二九億美元，中方享有三六七四億美元的順差。兩國都是聯合國安理會的常任理事國，美國長期為全球的領導者，但綜合國力快速上升的中國，不但有意願、也有能力，在國際政治中扮演舉足輕重的替代選擇，威脅到美國的霸權地位。如果兩國長期在經貿、科技、政治及外交領域的競爭與對抗，演變成軍事的衝突或戰爭，將會是國際社會的大災難。

基於此，他們定期會面化解矛盾、避免誤判，應是國際社會所高度期待者。然而自拜登上任以來，新冠疫情讓兩國元首僅有一次在去年峇里島G20峰會時的正式會面（其它都是視訊），今年的G20峰會與東協高峰會習近平均缺席，如果再不參加APEC峰會，絕對會留給國際社會一個雙方關係進入無法修復狀態的印象。拜習選擇在APEC峰會為外交突破的場域，符合國際社會的期待。

近年來視覺（optics）成為政治操作相當重要的環節，這個原先屬於物理學光學領域的專有名詞，在政治或媒體方面的使用，意味著過去政治所重視的政策論述及演說能力，已被感官的視覺所取代。對政治人物而言，一個畫面或是一段影片的影響力，所能贏得的選票或支持，可能超過選民理性對政策的認知。此外，舞蹈的編排過程，包括動作的設計與節奏、段落、及舞步等的配合，做出最終的整體呈現，用在政治操作上就是所有細節的安排及一氣呵成等精心設計的過程，最終留給觀眾強烈的視覺印象。

這次拜習會的場合，如果僅在舉行APEC高峰會的莫斯康展覽中心一個單獨會議室舉行，將是對習近平的不尊重，因為給予外界的印象將是兩人在場邊順道見面。但選擇在風景優美、頗具歷史的費羅麗花園進行，與習近平前兩次和美國總統峰會的層級有過之而無不及，具備國是訪問的色彩。

二○一三年夏天，歐巴馬曾在加州的陽光莊園與習近平會面，兩人脫下西裝，僅著襯衫在陽光下散步，習近平留下一句「太平洋夠大，容得下中美兩國」的名言。二○一七年川普在佛羅里達私宅海湖莊園接待習近平，這次拜登接待習近平的費羅麗花園更具規模，習近平也提到「地球足夠大，容得下中美各自和共同發展」。兩人在會後微笑散步並向鏡頭招手，拜登顯得步履和緩，習近平也放慢腳步，雖然無法複製十一年前習近平與歐巴馬所留下的強烈正面印象，但視覺效果仍讓政治觀察家感受到美中關係的回溫。

去年G20峰會拜習會面時，美國剛舉行完期中選舉，原先預期的紅潮沒有發生，民主黨保住參議院多數席次，儘管丟掉眾議院，但與共和黨僅個位數差距，表現不俗；而中共剛舉行完廿大，習近平確定第三任期，兩人都帶著強大底氣首次以國家領導人身分會面。今年他們都面臨國內外不同的挫折與挑戰，因此亟需這次拜習會來重振聲望。

我們當然不否認當美中願意重啟軍事溝通管道、北京同意與華府合作共同打擊類鴉片的芬太尼時，雙方確實有具體的進展。不過更重要的是，整個高峰會精心設計的過程，及兩位國家領導人在會談結束後、當拜登從手機翻出一張習近平年輕相片，雙方露出笑容的畫面，證明他們都確切掌握並成功地達到預期的視覺效果，讓美中緊張關係瞬時舒緩。（作者為政大國關中心兼任研究員）