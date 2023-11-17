王建煊／王老先生講故事之400：別剝奪孩子的學習機會

中國大陸曾經邀請日本中學生參加一項野外求生競賽，將中丶日學生各若干人放在深山中，不供應水、食物及任何物品，讓他們生活二十四小時，測驗他們野外求生的能力。結果發現日本學生求生能力比較強。在大陸曾經掀起一陣討論，為什麼中國孩子不如日本孩子？

貧困孩子看到希望

大陸為降低人口成長率，曾經實施一胎制，獨生子（女）集三千寵愛於一身，甚至被溺愛，產生了很多不良後果，這種狀況在城市富有人家特別明顯。大陸貧富差距非常大，有的鄉村非常貧困，而且鄉下地方並未嚴格實施一胎制，一家有兩個孩子以上的也不少。鄉下孩子知道如何在艱難中求生存，吃苦耐勞不在話下，惜福、孝順、努力求上進，有些人成績還特別好。我們在貧困孩子身上看到希望。

台灣的情況如何呢？大體上來説，是屬於前者。

有個上小學一年級的孩子，回家向媽媽哭訴，不想再上學。媽媽問他原因，原來在舞蹈教室上課要脱鞋子，下課時小朋友都走了，這個孩子不會繫鞋帶，就坐在那裡哭。孩子為什麼不會繫鞋帶呢？因為家中有菲傭，穿鞋、繫鞋帶都有菲傭幫忙，孩子因而失去了自己動手做的機會。有次在美國紐約，我講這個故事給朋友聽，有位媽媽笑著説，她家兒子就是這樣的，家裡有傭人，孩子將腳伸出去，傭人就蹲著替孩子穿鞋。

看重孩子的家教

有些孩子吃飯時，坐沒坐相，吃相也不好，把飯打翻，撒了一地，不僅沒有一點歉疚的感覺，反而若無其事的坐在那裡，一動也不動，反正有人會處理。這樣的孩子長大會怎麼樣？躺著想都知道！

箴言第二十章4節：「 懶惰人因寒冬不肯耕種， 到收割時候，他必討飯，而無所得」。我想上帝也是很公道的。有些富有人家請了傭人，孩子少了自己動手的機會，久之，孩子就變成懶惰的人，長大後可能很難有成就。

有位媽媽陪剛考上大學的兒子，上街購買住校的日用品。搭捷運時，兒子不知怎麼買票，媽媽叨念：「都要讀大學了，怎麼連捷運車票都不會買？」兒子説：「每次我要買票，您都説由您來，我從未買過，當然不會呀！」各位父母應該瞭解，我們絕對無權剝奪孩子的學習機會。

剝奪孩子的學習機會

過馬路或走天橋，常見父母牽著孩子走，孩子要自己走，還會被父母斥責，久之，孩子連單獨過馬路的膽量都沒有了。在大陸經常看到老人家抱著小孩，儘管孩子的身高已到爺爺奶奶的胸口，還是被抱著走，看起來非常怪異。有次我問他們「孩子這麼大了，還要抱著，不累嗎？」他們都笑著説：「不累！不累！」也許這就是含飴弄孫的樂趣之一吧！在大陸，有人研究發現，許多孩子骨骼發育不全，究其原因，是孩子小時候都是爺爺奶奶整天抱著，缺少爬行的運動。

以上只是舉一些生活上的小例子，目的在警惕父母，對孩子的事，不要經常越俎代庖，不要剝奪孩子自我成長的機會。

（本文與台灣醒報同步刊登）