王建煊／王老先生講故事之399：管好孩子的口腹之慾

中華料理聞名世界，江浙菜、廣東菜、四川菜、台灣菜等不勝枚舉，各有特色。但要問什麼菜最好吃，還是媽媽做的菜。

我們常説，這道菜有家鄉味。今天吃的菜餚，使我想起了媽媽的味道！為什麼媽媽做的菜最好吃？因為我們從小吃到大，味道已經刻在記憶中了。

吃與健康

小時候，大家都窮，我們家更窮，所以菜都弄得很鹹，這樣比較下飯。日後口味就偏重，別人説正好，我們一定覺得太淡；我們説正好，別人就會説太鹹。我不那麼喜歡吃魚，更討厭魚腥味，醫生説吃魚有益健康，所以近年也常勉強自己吃魚。為什麼不喜歡吃魚？我想，可能與小時候住在大別山鄉下，很少有漁產；而且家裡窮到連填飽肚子都有困難，少有機會吃魚有關。

現在很多孩子，從小就吃垃圾食物，漢堡、薯條、可樂、洋芋片，欲罷不能。這些垃圾食物造就了許多小胖子。根據衛生福利部國民健康署調查，國內12歲以下肥胖及過重比率為31.3％居亞洲之冠。而且有一半肥胖兒童到成年時期仍然屬於肥胖狀態。這些小胖子成年後，罹患心血管疾病的機率，是非肥胖者的 6~20倍。孩子是我們的至寶，我們竭盡所能去關愛他們，對於致命的肥胖問題，能不重視嗎？

食物喜好來自家教

醫學研究指出，人類大部分疾病都是因為習慣不好所致，其中最關鍵的就是不良的飲食習慣。以肥胖來説，除了欠缺運動習慣外，還是因為吃進去的熱量太高。有的孩子長得很壯，但不一定健康，垃圾食物是元兇，例如，經常喝可樂或汽水。一瓶 360cc的汽水，含有12茶匙的糖，這些精製的糖，對孩子的健康有害無益。

有次遇到朋友帶著讀幼稚園的小孫子，活潑可愛，我逗他説：「中午請你去吃漢堡，要不要？」他説：「我不吃垃圾食物。」我想，這一定是他的父母教的。現在孩子不吃垃圾食物的不多，父母能讓孩子主動拒絕垃圾食物，顯然是下過功夫的。

我還遇過家長以垃圾食物作為獎勵品的，例如，孩子考試成績好，就帶他去吃漢堡、薯條。這種方式殊為不智，獎勵的方式很多，為什麼要引導孩子養成不良的飲食習慣呢？這可能跟爸媽自己也是吃垃圾食物長大有關。

建立良好飲食習慣

我吃飯超快，在擔任財政部長時，開會常以便當招待與會的人，部長未開動，大家不好意思開動，可是我一開動很快就吃完，又開始講話。許多同仁便當還吃不到一半，只好停下來。媒體調侃我説「同仁尚未打開餐盒，部長就已吃完。」

吃飯要細嚼慢嚥，非但唾液有助消化，而牙齒、胃丶腸是三大消化器官，牙齒多嚼一下，胃腸負擔就減輕一點。醫生表示，早餐、午餐及晚餐的分量應採三、二、一的比例，早餐一定要吃，宵夜則不能碰。餐後喝湯、吃水果，是不健康的，應該倒過來，先喝湯，吃水果，再吃其他的。類似的健康飲食習慣很多，醫界多有教導。作父母的，如果讓孩子從小就養成一些良好的飲食習慣，會一輩子受用。

箴言第二十三章2 節：「你若是貪食的，就當拿刀放在喉嚨上。」拿刀放在喉嚨上，是指要努力克制自己的口腹之慾。吃太多東西，不是因為維生需要，是因為貪圖口福，便可能造成諸多疾病。因此我們除了要拿刀放在自己喉嚨上，更要管好孩子的口腹之慾。

（本文與台灣醒報同步刊登）