王建煊／王老先生講故事之397：栽培孩子要找好土

栽培孩子要找好土。

耶穌曾對眾人講了個撒種的比喻「有個撒種的人，撒出去的種子，有的落在路旁，被飛鳥吃掉了，有的種子落在淺土裡，發了芽，但養分不夠，不久就死了；有落在荊棘裡的，被荊棘擠死了；只有落在好土裡的種子，就結實，有一百倍丶六十倍或三十倍的。」

耶穌這個比喻，重點在説明撒天國之道的種子，可能發生的狀況。

好土才能結實

孩子在成長過程中，也需要好土，否則是不能結實纍纍的。怎樣才是孩子成長的好土呢？讓我們先來談談孩子成長的環境吧！中國大陸有慈善機構在部分高中辦有「珍珠班」，專門招收家庭特貧而成績特優的雙特學生，給予一切免費的待遇，每班學生五十人， 到了高二時，依文科、理科分班，文、理兩班各二十五人。

因此， 兩班分別缺額二十五人，由非珍珠班的學生遞補。這時家長會各找門路，設法讓孩子擠進「珍珠班」。有的學校乾脆收取擇班費，出價高的優先進入「珍珠班」。這些遞補進來的學生，要正常繳費，並無免費優惠，大家為什麼要搶破頭呢？因為「珍珠班」的學生勤奮好學，品德亦佳。孩子與這樣的同學為伍，成績及行事為人肯定都會有進步，可見「珍珠班」是培育孩子的好土。

當孩子的益友

有個富家子弟，讀書不用功，脾氣又差，家長不知如何是好，最後把孩子送到一所天主教辦的教會學校去，這所學校用愛心嚴格管教。學校裡有些學生來自貧窮家庭，但成績好。這個富家子弟的家長找了一個這樣的同學，跟自己的孩子作伴，在教室裡座位相鄰，並住在同一寢室。

這個窮孩子讀書的所有費用，包括膳宿，都由富家子弟的父母負擔，但希望這位同學要當自己孩子的益友，並輔導他的功課。後來，這個富家子弟果然變得很上進，並考上了重點大學。這位家長後來又如法泡製，在大學裡又找了一位優秀學生與孩子作伴。這位家長懂得為孩子找好土，真是高明。

大陸有所高中與美國洛杉磯一所學校結為姊妹校，每年在美辦接待家庭 ( Host Family ) 計畫。選派學生在暑假期間去洛杉磯，住在負責接待的美國家庭，共同生活六個星期，吃住起居都在一起，任何時刻都用英語溝通。學生們回國後，英語能力突飛猛進，連發音都有點美國腔。有的學生説，這六個星期學到的英語，比他初、高中六年念的英語實用很多；對美國文化的了解增加不少，也學到很多社交禮儀。到美國接待家庭去住，這是好土。

環境影響人格

我和幾位朋友創辦的「愛心基金會」，在花蓮為原住民的小學生辦課後輔導班，效果甚佳。因為許多原住民父母到外地工作，把孩子留給祖父母照顧，祖父母年歲已高，且與社會脱節，無力管教孫子。孩子們一放學，就去河裡抓魚或到街上去玩，回家就看電視，根本不做功課。課業當然跟不上，升上國中後，情況更糟，英文、數學、自然科學等，對他們而言，好像在看天書，開始蹺課、逃學，變成中輟生。女孩子大一點，就被帶到色情場所。其實這不能怪他們，因為他們沒有被種在好土裡。

我們課輔班成立後，孩子們有專門老師輔導他們做功課，一個月下來，孩子們的成績大有進步。有人説，我們的成效真是立竿見影。其實並不是我們多偉大，而是原住民孩子本質不差，只是缺乏好的土壤來培育他們。課輔班讓他們養成每天寫作業的習慣，並有專人指導，成績自然進步，生活也步上常軌，是讓他們成長茁壯的好土。

（本文與台灣醒報同步刊登）