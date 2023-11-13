葉銀華／淨零排放是口號？

葉銀華 有關碳中和、淨零碳排、淨零排放已成為熱門的議題，然而它們之間的差異與意涵為何？真正了解它們的差異，才能避免「淨零排放」淪為口號。

企業或組織先盤查、減排，接著將剩下的溫室氣體排放量想辦法移除或抵換。碳中和是指一個企業或組織的溫室氣體排放量相等於抵換量，並允許透過購買外部的碳權、再生能源憑證作為抵換手段。淨零排放則是指溫室氣體排放量和抵換量相等，而且此處的抵換量，需實際從大氣中把溫室氣體移除，以使淨排放量降至零；亦即淨零排放是「不能」以購買外部的碳權、再生能源憑證作為抵換手段。現在納入所有溫室氣體是必然的做法，而任何溫室氣體排放均可轉換成二氣化碳當量。因此，淨零排放、淨零碳排，日漸趨同而被交互使用。

淨零排放與碳中和的根本差異是抵換種類，淨零排放必須透過碳移除專案來去除大氣中碳的含量，而碳中和最被批評的極端案例：企業或組織本身並沒有減碳成效，而全部是透過購買外部的碳權、憑證來抵換，此一做法對防範地球暖化與氣候變遷衝擊，並無實際貢獻，有人比喻為如同購買「贖罪券」，因而受到廣泛的質疑。

基於上述淨零排放和碳中和的根本差異，也進一步造成目標上的差異。碳中和雖有制定減排目標，但不需要設定在高的水準，較著重在可以立即達成的短期成效（直接購買碳權、憑證抵換）。淨零排放則有設定具體目標，例如，大多數公司需要在二○五○年減少範疇一、二和三排放的九十％，剩餘的排放可以透過碳移除專案來處理。對企業來說，執行碳中和計畫是起步，但僅達成碳中和不足以實現一點五℃的氣候目標（本世紀末，全球氣溫升幅控制在不超過工業革命前水準一點五℃），淨零排放才是最終所有企業、組織要採取行動來達成的。

淨零排放是具雄心的永續發展方向，也是為達成一點五℃氣候目標而努力。若以此為目標，則需盡可能的減排，最後任何剩餘、難以避免的排放便透過碳移除技術來抵換。所謂的碳移除，是指從大氣中去除已經排放的二氧化碳之技術；而二氧化碳去除技術，也稱為負排放技術，可分為自然解決方法和技術解決方法。自然解決方法主要是保護甚至擴大生態系統，以恢復並強化自然生態系從環境中吸收二氧化碳的能力，包含重新造林、植樹造林、海洋碳匯、土壤碳封存等。

技術解決方法則是指從環境中捕捉和儲存二氧化碳的技術，如碳捕捉和儲存生物能源，藉由燃燒植物生物質來獲取能源，並捕捉過程中產生的二氧化碳。由於生物質是一種可再生資源，燃燒生物質並捕捉當中產生的二氧化碳，整體上會使二氧化碳負排放。另一種技術是直接空氣捕獲，一種利用化學反應從空氣中分離並捕捉二氧化碳的方法。由技術解決方法捕捉到的二氧化碳需要儲存，地質封存和礦物碳酸化都被視為可行的選擇。

本文主要是強調碳中和僅是短期目標，長期還是要達到淨零排放。同時，我們要避免的是：一直宣稱淨零排放，但僅是靠著購買外部碳權或憑證來抵換的作為。因此全球必須積極投入碳移除技術的開發。

（作者為陽明交通大學資管與財金系教授）