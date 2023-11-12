廖元豪／又拿兩岸婚姻移民祭旗！

從一九九Ｏ年代起，來自中國大陸與東南亞的婚姻移民，成為台灣人口組成的重要成分。「新住民」與「原住民」這兩端，體現了台灣的多元文化。即使是被認為「逢中必反」的陳水扁前總統，也曾在二ＯＯ四年就職演說中，講出：「在今日的台灣，不管你出生在廣東或者台東，不管我們的母親來自越南或者台南，每一個人都擁有同樣的地位和尊嚴」。

然而，說得好聽，民進黨政府對於新移民，卻做了許多令人心寒的事。尤其對所謂「大陸配偶」，更是每到選舉或有政治事件就拿他們來祭旗。最近三件事，更讓人看到這個現象。

第一，就是「只有兩岸不准同婚」的政策。

承認同性婚姻是台灣進步人權的展現，民進黨政府與支持者也很愛攬功。行政院在今年函釋，讓台灣人與「尚未承認同婚之其他國家」的人民締結同性婚姻也能合法化，並在台灣境內的戶政事務所登記結婚。這本是值得讚許的一大步，但偏偏留下「兩岸同婚」成為例外。原來「普世」價值並不普世，因為「中國例外」？

政府所說的「兩岸通婚必須在大陸先結婚」以及「國家安全」問題，都是拿技術問題來推托。如果有陸生來台，和台灣青年不能談戀愛並論及婚嫁嗎？兩岸青年不能在海外結識，登記結婚嗎？至於國家安全問題，那是入境、居留的審查問題，不是婚姻合法性的問題。現行法對陸配的面談及管理機制，都可適用在同婚上，有何困難？除了刁難，還是刁難。

第二件事是最近台北高等行政法院推翻內政部的一個決定。一名大陸女性在九年前與台灣人結婚，申請依親居留、長期居留也都獲得許可，卻被內政部認定她曾在中國工商銀行任職，是黨政軍單位成員，因此不准定居。法院發現內政部根本沒有請國安單位調查該銀行的性質，也沒有細查申請人的職務是否有礙國家安全，因此撤銷原處分。

原來內政部要說人家是黨政軍成員，「莫須有」就可以當作理由，連查都不用查！更荒謬的是，依據相關規定，她在申請依親與長期居留時，主管機關也曾審核其是否曾在黨政軍單位任職，在前面幾關可以通過，現在為何就不過？除了「找麻煩」，還有其他原因嗎？

最後就是鬧得很大的徐春鶯。任何人要擔任不分區立委，本該接受社會大眾檢視。徐女士以及擬提名她的柯文哲，對於各界質疑也應逐一回應。

然而，綠營的批評質疑，有的是在法律上完全離譜，有的則是流於政治抹紅。那些說什麼「要放棄中國國籍」的，根本沒搞清楚（或故意弄不清楚），我國的法律從未把大陸人民當成「外國人」，國籍法上的外國人歸化等規定，根本不適用大陸人民。因此，當然沒有「放棄國籍」問題。

要說徐春鶯是否為共產黨員，是否有害國家安全，那也該有證據。她當年能通過主管機關審查拿到中華民國國民身分證，至少推定是無害國家安全。所以，各種批評，都請拿證據，而不是用「影射的殺傷力最強」那種惡質方法來抹黑。

許多人都看了電影「奧本海默」，看到一代科學巨擘怎樣被莫須有地指控為共產黨。難道綠營要用同樣的麥卡錫手法來指控新住民？無證據的敵視醜化，不僅傷害到陸配，也傷害了這些家庭的成員，同時使兩岸同志情侶感到自己低全世界人一等。選舉到了，就要再一次欺負人，這是綠營不變的普世價值？

（作者為政治大學法律學系副教授）