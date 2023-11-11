洪蘭／孝順就是能順就順 不讓彼此生氣

朋友的兒子冒著颱風來我家，請我幫他父親找看護，他說受不了他爸，想回去上班了。他原是竹科的工程師，因無法做到他父親隨傳隨到的要求，在母親的眼淚下，辭職回家照顧罹癌的兩老，平日接些寫程式的案子賺自己的生活費。他父親個性異常固執且得理不饒人，若不是他母親人緣好，他家是沒有朋友會上門的。

他說今天早上他洗臉時，沒有像他父親一樣，用臉盆裝一點水用毛巾洗，而是直接打開水龍頭，用雙手捧著水洗。他父親看到後，大罵他浪費水，不知物力艱難、是「敗家子」，為此小事罵了他一整天；他也氣了，決定回去上班，做個「不孝子」。

我不知該說什麼好，人老了，不知怎的，就變得固執起來。睿智如我爸，當年也是愈老愈固執，他要做的事非得立刻做不可。有一次他要打電話給我妹，我阻止他說：「爸，現在是美國半夜三點，妹在睡覺。」我爸聽了，點點頭，把電話放下。但是沒過二分鐘，他又拿起電話說：「你妹可能還沒睡。」我說：「怎麼可能？半夜三點啊！」我媽非常了解我爸，說：「讓他打，了不起吵醒你妹，但是不讓他打，家中一天不得安寧」。

我妹果然已經睡了，聽到電話響，從床上跳起來；看到是家裡的號碼，嚇得對著話筒大喊：「家裡出事了嗎？」

爸其實很知道在海外的孩子最怕接到半夜的越洋電話，他也不是不在乎吵醒我們，只是念頭出現後，放不下來，而愈不能做，念頭愈是纏得緊，迫使他最後還是去做。

其實這是大腦皮質下，基底核中的尾狀核太過活化的關係。大腦老了，前額葉皮質的抑制功能力量薄弱了，心一動念，情緒中心就活化起來。雖然理智說現在不行，他會暫時放下電話，但抑制的力量不夠，壓不住情緒的枕邊細語：「你女兒可能還沒睡，說不定她今天加班晚睡…」於是他又拿起電話來了。了解到他是不得不做，就不會去怪罪他。

最近實驗發現幼年的環境因素會深入到DNA的層次，影響基因的開與關。朋友的先生可能是童年的關係才會比別人更固執更鑽牛角尖，他是遺腹子，小時家境清貧，吃饅頭是沾鹽，不像我是配花生米的，所以他看到兒子洗臉用水多了，會生氣；也因為他是遺腹子，寡母事事順著他，養成他一不如意就要開罵的壞脾氣。

其實人生怎麼可能事事如意呢？就是皇帝也做不到啊！我只好安慰孩子說：「嘮叨固執是人老了，大腦能源不夠，控制不了自己。你要這樣想，你小時候也曾固執非要買某個玩具不可，或是不停的哭鬧非要去兒童樂園玩，對吧？現在把它看成生命的循環：你小時候受過他的福報，你現在報還他，人間事，一飲一啄莫非前定。但是要想辦法讓自己過得好，不然你沒有力氣去照顧他們。凡事要操之在己，不能被他人操控，尤其是情緒。你爸愛下棋，你去找個電腦下棋的遊戲給他轉移注意力，下次洗臉別給你爸看到。孝順，孝順，就是能順就順，不能順就陽奉陰違，不惹他生氣，也不讓自己生氣，懂嗎？」（作者為台北醫學大學、中央大學講座教授）