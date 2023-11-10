王建煊／王老先生講故事之396：啟發思考

「給他魚吃，不如教他釣魚。」這個古老的哲理，大家都耳熟能詳。

受教育就是學釣魚的方法。窮人只要受到良好教育，窮國家只要發展教育，就能國富民強！從前我家很窮，常窮到米缸無米，媽媽要向鄰居借米，每次只能用手帕包一點米回來。

教育使窮人翻身

到台灣後，軍公教人員有實物配給，終於可填飽肚皮了。等到我大學畢業，考進海關工作，我們家境一下子由窮困變成小康。可見教育是窮人翻身的不二法門。

可是我們現在的教育有些走火入魔，家長及學校對孩子求知，在方式上都是採取直接給魚吃，而不是教孩子如何釣魚。我們如果將知識比喻成魚，就容易懂這道理。孩子回家告訴父母，今天他在學校跟老師學到五項知識，也就是從老師那裡拿到五條魚。

父母鼓勵孩子要多拿一點魚回來，老師也抓緊時間，盡可能給學生更多的魚，這就是所謂填鴨式教育。孩子並未學到如何去取得知識，亦即如何去釣魚。

應重啟發式教育

做父母的要教導、啟發孩子取得知識的方法，方法熟練後，孩子就能學到豐富的知識。我們告訴孩子，樹上有很多好吃的果子，但如何吃到果子，要自己想辦法。父母及老師不是忙著摘樹上的果子，塞給孩子。而是要鼓勵孩子用梯子爬樹，或是用棍子把果實打下來。孩子學會想辦法，就能摘下果子來享用。

我從前利用星期六下午，在研究所教課，對學生的問題，我不會立即給他們答案，而是採反問的方式，讓他們動腦筋想一想，一步一步將答案找出來，例如：

以能源稅為例

生：老師，台灣應不應該課能源稅？

師：能源是什麼？

生：一般能源不外乎是指，油丶電等。

師：你為什麼想到這個間題？

生：報紙上看到的。

師：那你認為呢？

生：我覺得應該課稅，能源有限，應節省使用。

師：課能源稅就能節省能源嗎？

生：以價制量，應該會有用。

師：會不會導致物價上漲？

生：應該會，但大家必須忍受。

師：老百姓反對怎麼辦？

生：一定範圍內的用油丶用電不課能源税，或是給與補助。

師：現在實質上有課能源稅嗎？

生：有，例如對油品有課貨物税。

師：那不是重複課稅了嗎？

生：可以考慮取消油品貨物稅，併入能源稅。

師：靠能源税可以增加很多稅收嗎？

生：應該可以，因為到處都會用到能源。

師：從稅收中提撥一部分，鼓勵發展節約能源的技術，提升能源使用效率，是不是更好？

生：那當然更好。

教導取得知識之法

經過這樣的討論，是否要課能源税，由學生自己思考而得到答案。而在找到答案的過程中，學生學到了更多。這種教導模式是啟發式的，不是填鴨式的。當然上面只是舉例，在討論的過程中，會有更多的辯論，會啟發更深刻的思考。而這些魚、果子，都是他們自己拿到的，不是老師直接給他們的。

教導孩子取得知識的方法，遠比直接授予知識重要得多。父母平時與孩子討論問題時，就要用這種啟發式方法，並鼓勵孩子在學校要勇於跟老師和同學討論及思辨，但要注意禮貌，不可變成惡言相向，或成為意氣之爭。如果從小就能養成這種習慣，在日後漫長的學習過程中，就會受益匪淺。

（本文與台灣醒報同步刊登）