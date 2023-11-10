馬凱／諾貝爾獎肯定：提升女力維繫國安

少子化、老齡化的問題，在全球各先進國家都受到愈來愈深重的關切。因為隨著經濟進步、所得提高、教育普及，幾乎每個先進國家都面對愈來愈嚴重的少子化現象。由此而受禍最慘烈的，首推日本，失落卅年，這就是罪魁禍首之一。這樣的問題在東方社會尤其愈演愈烈；踵繼日本之後，台灣與南韓先後列入全球生育率最低國家；歷年來飽受卅年一胎化荼毒的中國大陸也因少子化而被譏為第二個失落的日本。

元凶少子化問題早被視為台灣的「國安問題」；儘管歷任主政者大聲疾呼要力予扭轉，但惡化之勢卻與日俱增。如今已至百業俱受到不利影響的地步，走上日本失落之路恐怕已近無可挽回的地步。

因此，值此總統八年任期屆滿，必須改朝換代乃至政權輪替的關頭，提出具體可行的政策以解決近在眉睫的國安危機，也正是逐鹿大位的各方豪傑大顯身手的良機。執政黨的候選人多所顧忌，不敢大放厥辭，倒給了在野黨的對手痛下鍼砭的優勢。

由於少子化以及伴之而生的老齡化，首當其衝的，就是勞動力明顯而且持續的下降；一方面損及整體生產力；一方面又使受撫養人口的負擔不斷加重。

解決之道，除了長遠的提升生產率之外，就是立刻劍及履及地提高女性的勞動參與率。

但這兩件事卻與對女性的性別歧視密切相關。巧的是，今年的諾貝爾經濟學獎，正好頒給了一位畢生研究兩性平等的女教授高爾丁。她的研究對上述兩個問題都提出了精闢的解析。

高爾丁認為，女性在職場中的不平等，始於生養子女之時。由於育嬰、托嬰的設施不足、不便，又極其昂貴，使得許多婦女不得不犧牲工作照顧子女與家庭，從而降低了女性的參與率及薪酬，乃至不能生、不敢生。解決之道，就是在家庭之內，要求男女平等，共同分擔照顧工作；同時，提供更適當的育嬰補助，優良的育嬰、托嬰機構，大幅減輕生育的負擔與成本。

對此，在野黨侯友宜、柯文哲都十分認同。尤其侯友宜更提出一套完整而具體的政見，包括：六個月生育假給予全薪，加強托育、公托，將公托的育兒、幼兒園月費全免，自帶、私托每月萬元補貼；育嬰期間給予遠距工作、彈性工時等優惠；另外，需要照顧家中長者的婦女，視情況免除巴氏量表以方便聘請看護減輕照顧負擔等，還給予一個額外的優惠：育兒家庭申請地上權社會住宅，房價可打七折，二胎以上打五六折，有三胎者，在排富條件下給予百萬元購產津貼。

以此種種，對比當前情況，已有長遠進步，若能完全落實，對於提高婦女參與率及生育率必有顯著成效，令我們憂心忡忡的國安問題將大獲改善。但若進一步，能讓職場環境更便於女性工作，育嬰、托嬰場所也能更加便利以減輕工作女性負擔，就更有利於提高女性地位，全面解決少子化的國安問題。（作者為經濟評論者）