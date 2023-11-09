王建煊／王老先生講故事之395：嚴師出高徒

有天夜晚，晴空萬里，又逢陰曆十六滿月，月色動人，我跑到外雙溪住家的頂樓陽台，替月亮照了一張相。有天我跟朋友説：「你看，這張在美國照的月亮漂不漂亮？美國的月亮好像真的比較圓！」他説：「真的耶！好像比較大、比較圓。」我説：「騙你的，這是在我家樓上照的。」兩人哈哈大笑。

留美回來 講話大聲

美國近百年來，科技、物質文明發達，所得高。因此在各方面都顯得比別人進步，形成強勢文化，大家動輒標榜美國如何、如何。在台灣出國留學，如不特別説明，留學就是留美的意思。在政府裡上上下下，在大學裡講話有影響力的，大多都是留美回來的。他們的想法、制定的政策，在在受到美國的影響。因此乃有美國月亮比較圓的詼諧語出現。

美國有很多東西值得學習，但不表示，樣樣都可套用在我們國家，在管教孩子、教導學生方面，尤其是這樣。美式教育已成為教育的主流思想，但以美國的教育標準來衡量並指導我們的教育方式，其實是有問題的。

珍惜尊師文化

中國有五千年歷史，在教育方面有許多獨到之處，大家不應妄自菲薄，一味仿效外國。例如中國人常講「嚴師出高徒」、「教不嚴，師之惰」、「尊師重道 」、「一日為師，終生為父」；孟子説：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。」都是至理名言。

在這樣的教育思維下，我們造就了許多卓越人才。可是到了今天，老師管教稍微嚴一點，很容易就挨告；小則記過、免職，大則被判刑。説學生是「遲到大王」，就被判刑，原因是侮辱孩子，使得孩子因此不想上學，茲事體大。其實這是我們對孩子過分嬌生慣養，少有磨練以致。

此外，如果現在學校教育都以孟子的「天將降大任於斯人也……」的理念管教學生，恐怕大部分的老師都要被記過或判刑了。人要承擔大任，的確要經過一番磨練，才能磨出「鐵打身體、鋼般意志」的棟梁之材。像現在這麼多的「草莓族」，老天怎麼會降大任於他們呢？這些人將來可能都是庸碌之輩。

主流思想不一定對

有次媒體報導，有教育專家説，美國小學老師跟學生講話，都會蹲下來，以便與學生等高，彼此可以目光相對，表示尊重、親切，言下之意是，我們的老師不夠水準。

我在想，如果老師跟學生講話時，要求學生目光一定要看著老師，養成孩子將來與人談話時，都能雙目注視講話的人，該是多麼好的習慣呢！但是在美國月亮比較圓，教育主流都是美式思考的環境下，大家只好跟著走。跟主流思想不同的，很容易被扣上不懂教育卻大放厥辭的帽子。

我們這個年紀的人，多有被嚴師管教的經驗，當時在學校見到這樣的老師，大家都心存敬畏，

不敢言笑。但後來回憶起來，最值得感謝的，反而是這些嚴師。

嚴師常出高徒

有位朋友英文不怎麼好，但發音卻很標準，問她原因，她説因為國中英文老師很嚴格，發音不對就屢次被糾正，不達標準，絕不罷休，大家都怕死她了。結果班上每個同學的英文發音都很標準，後來都很感謝這位嚴格的英文老師。

我們如果希望自己孩子成才，就應該讓孩子接受磨練，嚴師是應該被尊重、被鼓勵的。所謂嚴師當然不是指亂來一通的嚴格，因此不要用少數不好的特例來反對嚴師的存在。父母要管好孩子，一定要跟老師配合，被嚴師管教是孩子的福氣，做父母的一定要明白這個道理。

（本文與台灣醒報同步刊登）