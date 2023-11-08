王建煊／王老先生講故事之394：尊師重道 家長有責

有個學生喜歡在學校裡惡作劇，掀女同學的裙子、捏女同學的屁股。當告訴家長，家長卻不當一回事。老師氣急了，就擰那個學生的耳朵。這一擰不得了，學生回家跟家長告狀。家長怒氣沖沖的去找校長，老師只好賠不是，向家長及學生道歉。

家長的不良示範

老師道了歉，學生更加有恃無恐，繼續掀女生裙子、捏女同學屁股。

有個初中生，在學校裡耍老大，向同學收保護費，還恐嚇被害同學，他老爸是某某幫的堂主。連老師都不敢惹他，有位勇敢的老師報警處理，這個學生的老爸真的到學校來鬧事，要求學校撤告。

從前在學校裡，老師一言九鼎，孩子回家言必稱「老師説的」，老師管教學生比現在輕鬆很多。老師受到尊重，也用心教學以為回報。可是現在不同了，大家已不把「尊師重道」放在心上。

老師兩面不討好

尊師重道被遺忘了，被忽視了，大多都是溺愛孩子的無知父母所造成的。大家不尊師重道，老師缺少為師的尊嚴，非但管教無力，老師也不想使力。

有位女老師被公認是位敬業的嚴師，有次因故處罰學生，被家長告，新聞鬧得很大。學校要記她過，教育局要徹查，她還要向學生及社會道歉。這位老師後來流著眼淚説，都是因為她想學生好，太雞婆，以後少管—點就好了。

老師當然不應該因為少許的委屈，就放棄老師的職責。但是老師也是人，不是聖人。校園裡有學生偷盜、扮黑道大哥、欺負女同學，受害學生及家長痛苦，老師更痛苦。怎麼辦？

不負責任的家長根本不管，但是你處罰了他的心肝寶貝，他絕不善罷甘休。學校、社會、教育主管無法給老師支援，反而一味打落水狗的樣子，請問如果你是老師，你要怎麼辦？

尊師的榜樣

談到尊師重道，就會想到成語「程門立雪」。宋朝學者楊時及游酢，兩人拜儒學大師程顥為師。程顥逝世後，二人改向程顥的弟弟、也是儒學名家的程頤學儒。當他們去拜望程頤時，程頤正在閉目養神，二人不敢驚動，在門口—尺多深的雪地裡，恭恭敬敬的站著等候，乃有程門立雪的成語。楊時及游酢當時已年過四十，且都已中了進士，年紀及地位都不低，仍然如此尊師，真不容易。

尊師重道不僅是中華文化的精髓，在外國也是被尊崇的。諾貝爾獎得主，發現鐳的居禮夫人，知道她在波蘭的法語老師欲圓再回法國一遊的夢，但因貧困無力實現，居禮夫人乃敦請這位老師到法國，住在她家，並負擔其一切開銷，以盡弟子之禮。波蘭成立鐳研究所時，邀請居禮夫人主持開幕典禮，在貴賓雲集的會場中，居禮夫人看到台下有位坐輪椅的老婦人，是她的老師，她特別跑下台，親自推著老師到台上來，共享殊榮。

諾貝爾獎得主，世人景仰的居禮夫人，在尊師重道上的表現，大大值得學習。

師道常存

美國總統歐巴馬在一次電視訪問中説 ：「美國應該向中國學習尊師重道的精神。」我們都愛孩子，但孩子的青春年華，都在跟著老師學習。若不能尊師重道，反而羞辱老師，絕非孩子之福。所以做父母的，除要教導孩子尊師重道外，自己更應立下尊師重道的好榜樣。師道可存，孩子才有良好的受教環境。

（本文與台灣醒報同步刊登）