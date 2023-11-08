薛承泰／勞保將是下任總統最燙手的山芋

勞保會不會倒？何時倒？這個大難題，必然落在下一任總統的肩上！換言之，蔡政府的年改支票已經跳票，才會讓這個燙手山芋由下一任承接。當初就任的信誓旦旦，包括一年內完成改革，寧願失去政權也要改革…等，這些承諾不知選民記得否？

綜觀七年來的年改，蔡政府只針對公教開刀，令退休公教「少領」是主要的作為，可是原本的制度並沒有因「改革」而延續，而是啟了新制。這樣的亂改，遠不如二○一四年馬政府在老農津貼的改革，儘管農保人數超過軍公教的兩倍，當時的改革把「領取老農津貼資格」從六個月延至十五年，就杜絕了不少「假農民」，也節省了不少老農津貼的給付，這才是改革！

勞保局精算過，如果勞保不改革，基金將在二○二八年用罄，也就是五年倒閉，正好是下一任總統的任期。行政院陳院長曾保證「只要政府在，勞保基金就不會倒」；這句話若指「蔡政府」，是正確的，因為勞保不會在二○二四年之前倒的。

勞保基金近年來開始入不敷出，政府見此，拿老百姓納稅錢來進行撥補，可是隨著退休人口的增加，加上少子化所帶來勞動人口的減少，基金缺口將持續擴大；五年內缺口將達一年一千億以上，還能繼續撥補嗎？

公教退休前每月繳得多，退休後領得就較多，蔡政府認為有空間可砍；勞保因繳得少，退休後領得相對較少，哪來的空間可砍？筆者在蔡政府進行年改時，即預言蔡政府不會去改勞保來得罪勞工的，因為一千一百萬勞工是軍公教人數的十六倍，只能當「心頭肉」！

勞保年金化至今不過十四年，何以會走到瀕臨倒閉？簡言之，有人口、經濟、制度三個因素。台灣生育率下降太快，加速了人口的老化，因此工作人口減少而退休人口增加，這是主要的人口因素；此現象雖然也發生在工業國家，但台灣的速度特別快。

其次，經濟因素主要為勞工薪資偏低，這會直接影響工作時的繳費以及退休後的年金額度；此外，通膨則是一頭經濟怪獸，勞保平均每月給付不到兩萬元，即使用上限四五八○○元投保金額來計算，擁有四十年年資每月也領不到三萬元退休金。雖然還有勞退（個人帳戶制，類似定存）可以領，在高通膨下不一定划算喔！

最後是制度的設計。當年為了討好勞工，設計出偏低的費率與偏高的給付率，即使沒有人口因素，該制度也無法持久。其實，勞保和軍公教退撫制度，以成本效益來比較是差不多的，兩者都遠不如老農津貼好康，但比國保划算多了！這就是為何，有些無就業者不加入國保，而想辦法加入職業工會或當人頭以加入勞保。此外，年金給付計算採最高六十個月投保薪資，也無形中鼓勵巧取。君不見，勞工被保險人當中，有相當比例繳費額度集中在基本工資與天花板兩個極端，和勞工實際薪資的分布明顯不同。

由於勞保老年給付額度不足以養老，未來的決策者應不會效法蔡政府，以「少領」作為改革手段。如果「少領」行不通，就只能「多繳」，那麼今年勞保費率已調漲到十二％（其中一％是就業保險），是否應繼續按年調漲一％直至十八％呢？如此可增加每年保費的收入，讓倒閉時間再延後四年；這將考驗新任總統，看是否只做一任或連任？（作者為台大退休教授）