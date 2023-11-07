王建煊／王老先生講故事之393：守口如瓶何其難？

舊約士師記第十三章至十六章，有四章書在敘述大力士參孫的故事，內容引人入勝，而且隱含很高的教育意義。

參孫的失敗故事

參孫的母親不能生育，但有神的使者向她顯現，對她説，她將會生一個兒子，但不可剃他的頭髮，這是必須守的約。參孫因有神的祝福，所以力大無比，曾經徒手打死一隻獅子；殺死一千個非利士人。又有一次，參孫被敵對的非利士人圍困，他半夜起來 ，使力將城門的門扇、門框、門閂一起拆下來，扛在肩上，扛到附近的一座山頂上。

參孫雖然力大無窮，但是他有個極大的缺點，就是他不能守密，這是他的致命傷。有次，他愛上一名非利士女子，在婚宴上他出了一個謎語，猜對的有獎，但大家都猜不出來。非利士人就威脅新娘子，一定要從參孫那裡套出謎底，否則要放火燒了他們全家。

新婚妻子苦苦哀求參孫説出謎底，參孫説：「我連父母都沒有説，怎麼可以告訴妳呢？」新婚妻子就哭著求他，參孫終於心軟，就將謎底告訴她，非利士人因而説出正確答案。參孫知道心愛的妻子背叛了他，憤而離去。

美人計奏效

非利士人發現參孫實在太厲害，就採用美人計。當時參孫迷戀一位名叫大利拉的美女，非利士人答應給她鉅額金錢，換取大利拉藉美色去騙取參孫力量來源的祕密。參孫與大利拉如膠似漆的同居，大利拉三次要求參孫説出他暗藏力量的祕密。

參孫三次都用假話騙她，大利拉天天逼問，參孫最後終於道出祕密是藏在頭髮裡。他出生時，神就告訴他，絕對不可剪髮，一旦剪掉頭髮，他就會像平常人一樣的軟弱，失去力量。

非利士人知道這個祕密後，趁參孫熟睡在大利拉腿上時，將他頭上的七條髮辮剃掉，參孫的力量頓時失去了，被非利士人捉拿。非利士人剜掉他的眼睛，用銅鍊拘索他，押在監獄裡推磨，受盡苦難與屈辱。

內線交易來自多嘴

有個上市公司要購買國外的一項專利，如談判成功，對公司是一項重大利多，股票將會大漲。承辦科長有天拿了一份要簽約的卷宗到董事長室。在途中碰到一位董事，董事寒暄「在忙些什麼？」科長説 ：「好消息，買某項專利要簽約了！」董事是位有心人，趕決利用家人名義，下單購買大量公司股票，後被人檢舉渉嫌內線交易，承辦科長也因而被公司開除。

人能做到守口如瓶，嚴守祕密，是一項重要美德，對一生的事業及人際關係均有莫大助益。一個大嘴巴的人，表面看是心直口快，事實上卻是成事不足、敗事有餘的人。政府機關，公司行號裡，有哪一位主管會把重要的事交給不能守密的大嘴巴呢？父母在管教孩子時，如果能隨時教導並以身作則，訓練他們成為守口如瓶的人，將來除在工作崗位上能獲得重用，也可避免禍從口出。

（本文與台灣醒報同步刊登）