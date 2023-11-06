魏國彥／淨零排放繫於「能源—礦物樞紐」

根據國際能源總署（ＩＥＡ）最新估計，如欲管制全球暖化升溫幅度在二攝氏度之內，全球金屬礦藏的供應在二○四○年之前勢將增加四倍；因為深度減碳不只要減少化石能源（煤炭、石油、天然氣）使用，更意味著要開發許多金屬礦，來建造風力發電機、光能電板、電動車，以及大量的儲能設備。電動車的核心設備也是電池，製造電池需要石墨、鎳、鈷、鋰、錳；離岸風力發電另外還需要鋅、鉻，而所有的電氣設備都需要銅。林林總總的礦物需求與能源轉型綁在一起，構成了所謂「能源—礦物樞紐」（Energy-Mineral/Material Nexus，簡稱EMNs)）。

為了達到聯合國所要求的「永續發展」，二○四○年之前下列礦物相對於二○二○年的供應量：

鋰增加四十二倍；石墨、鈷、鎳增加十九到二十五倍；稀土七倍；銅、鐵增加約三倍。

各種礦藏的稀有性、賦藏的地緣位置與開發難易有很大的區別，礦物市場上由需求決定價格，五年來鋰的漲勢最凶，上漲六點七倍；鎳次之，三點一倍；稀土二點五倍；鈷一點九倍；銅一點五倍，五種礦產在二○二二年的市場總值高達三千兩百億美元。

這些與能源轉型相關的樞紐礦物中又有很多與電子控制元件、人工智慧運算，節能光源、以及國防軍備製造相關。近年來各主要工業先進大國評估其礦產資源蘊藏與供應鏈的掌握度，列出該國或該組織的「關鍵礦物」，做為特殊戰略性處理及預防性布局；以美國能源部與國防後勤署為例，兩機構分別列出十一及廿一種關鍵礦物，相互重疊者有七種，而與歐盟列出的廿七種中又有四種共通：碲、鏑、銪、鑭，可謂關鍵中的關鍵，都是廣義的稀土礦物。各種關鍵礦物近年已成為各國競逐標的。礦物市場上爾詐我虞，合縱連橫已經成為日常；有些礦物還會被限制出口，成為戰略武器。

另外，海洋科技先進國家已經在太平洋、印度洋進行深海稀土礦探勘，一是深海軟泥，另一種為金屬結核，蘊藏處的水深一般超過五千公尺。日本已在其遠洋領土南鳥島南方海域發現富含稀土的軟泥，總稀土濃度高達二萬二千ｐｐｍ，是中國大陸南方稀土礦的廿到卅倍。據日本學者估計，在一百零五平方公里的範圍內，約十公尺厚的軟泥中蘊藏有一百廿萬公噸稀土氧化物，能供應全球釔、銪、鋱、鏑六十二年、四十七年、卅二年及五十六年所需。日本早著先鞭，值得我們效法。

我國國家發展委員會去年三月底發布「二○五○淨零路徑及策略總說明」，列有十二項關鍵戰略，其中的風電、光電、儲能、運具電動化等都需要上述關鍵礦物，國發會也為這四個項目編列五千八百六十八億預算。自發布以來，社會上有關碳盤查、碳資產管理、ＥＳＧ的開班課程有若雨後春筍，官方與學研單位也召開了眾多研討會，議論盈庭，漪歟盛哉，但多數沒有將「能源—礦物樞紐」列入視野，顧此失彼，淨零排放恐將功敗垂成。（作者為台灣大學地質科學系退休教授）