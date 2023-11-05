闕志克／效益型利他主義的陷阱

闕志克 山姆‧班克曼‧佛瑞德從麻省理工學院畢業，卡洛琳·埃里森畢業於史丹佛大學。兩人都主修數學，畢業後都在紐約一家對沖基金公司工作。山姆於二○一七年離開公司，創立阿拉米達加密貨幣交易公司，後來又再創立一間加密貨幣交易所FTX。卡洛琳隨後也加入阿拉米達，最後並成該公司執行長。 去年十一月，FTX因客戶擠兌存款而破產倒閉，造成顧客損失達八十億美元。司法當局控告山姆與卡洛琳詐欺，但山姆否認犯行，卡洛琳則俯首認罪並同意與當局合作，成為政府起訴山姆審判中的明星證人。

山姆和卡洛琳還有另一個共同點：他們都是「效益型利他主義」的信徒。事實上，在一五至二二年間，山姆是這個主義的社群中最高調的倡導者。效益型利他主義的主要精神是，採用證據導向的理性計算，來制定能對社會福祉產生極大利益的最有效方法。

許多效益型利他主義者在選擇職業時會選擇能最大化所得的工作，然後捐出所得的大部分，以便對特定社會福祉作出貢獻，此之謂「為捐獻賺錢」的工作哲學。許多在金融界工作的效益型利他主義者，一開始都是以「為捐獻賺錢」的初心入行，山姆與卡洛琳便是如此。

FTX的收入主要來自對在其買賣平台上的交易收取費用。為增加收入，FTX創造了自己的貨幣FTT，讓客戶交易其他加密貨幣時更簡便。為增加FTT流動性，FTX需要一個可以與任何想交易FTT的客戶配對的造市者，阿拉米達就扮演這個角色，因此阿拉米達擁有大量的FTT。在此同時，FTX也大量投資許多新興加密貨幣新創公司，以吸引他們加入其交易平台。

當加密貨幣價格去年四月開始下跌時，阿拉米達的資產總值也跟著大幅縮水，資金取得壓力急遽上升。為解決這個問題，山姆決定由FTX借錢給阿拉米達，然而FTX的資金池也同樣受到加密貨幣價格下跌的擠壓，山姆因此犯下致命的錯誤：將FTX客戶的存款非法挪用給阿拉米達，卡洛琳也跟著做沒有異議。

去年十一月二日，一份加密貨幣刊物爆料說很大部分流通在外的FTT為加密貨幣所持有，間接質疑FTT的現值；六日，另一家加密貨幣交易所Binance，宣布將出清所有的FTT，造成FTT價格大跌，並引起一連三天客戶對FTX的擠兌；八日，Binance表達收購FTX的意願，但第二天就反悔，隔天華爾街日報報導FTX將近一百億美元的客戶存款借給阿拉米達，且山姆與卡洛琳事先知情；十一日，FTX和阿拉米達雙雙宣告破產倒閉，前後不到十天。

在FTX倒閉前，山姆共捐出約一點六億美元給超過一一○個非營利團體，包括美國政黨、開發新冠肺炎疫苗的大學與新創公司、以及印度與中國的慈善組織等，所以，山姆的確有實踐作為效益型利他主義者的諾言，但過程中造成的實質傷害遠超過捐獻產出的善意。

其實，所謂「賺大錢以便多作善事」的概念本身就充滿許多陷阱，譬如說，賺大錢的工作經常隱藏道德有虧的風險，或隨著年齒增長忘了初衷，變得不擇手段、唯利是圖。山姆不自覺身陷其中，至今仍不覺得有外慚清議的必要，卡洛琳則至少還能內疚神明、幡然悔悟，也算無愧當年信奉利他主義的初心。（作者為清華大學合聘教授）