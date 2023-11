陳立恆／艾迪亞曾經在此，永遠在此

陳立恆 當我看著舞台上那些臉上縱橫溝壑、心中萬千山水的老朋友們,哼著輕快的語調、彈著熟悉的旋律;在淚光矇矓裡,眼前的景象彷彿一下子穿越回到五十年前門外簡陋荒涼、門內弦歌歡唱的艾迪亞。彼時的我們曾目空一切、恣意輕狂;而今天的我們則無比感恩、萬分慶幸能成為艾迪亞的一員,讓我們在少年十五二十時,為蒼白壓抑的七十年代,釋放自由無畏的音樂靈魂,圓滿天馬行空的音樂夢想。

十月六日「艾迪亞曾經在此」首演甫結束,我立刻收到此起彼落的訊息,好朋友們的驚喜與感動紛至沓來。我們大多屬於嬰兒潮世代,年紀與際遇大同小異,雖不是每人都參與過艾迪亞,但都有著「西洋音樂+彈吉他=很酷」的青春印象。這五十來首經典老歌,無論是關於愛情、友誼、人生,還是反戰,總是有幾句歌詞、某段曲調可以撥動我們的心弦。

不少人還提到二十出頭的我,竟然有膽寫下一張廿萬的借條。殊不知五十年來,我每一天都在感恩上帝讓我簽下借條,也感恩讓我遇見這群為了音樂理想,願意無償工作、慘澹付出的歌手與夥伴們;因為他們的純粹與執著,才讓我們這些無處安放的靈魂與夢想,有了一片可以有機生長的天地。

有人說,艾迪亞是台灣民歌運動的孵化地,或是戒嚴時期的地下音樂殿堂。必須承認,當時的我們真的沒有這麼偉大的抱負,只是想要搭建一處可以容納玩音樂與交朋友的溫暖歸宿;如同《Those Were The Days》這首歌裡描寫的情景,每一句都是艾迪亞當時的寫照,我也相信這是所有人的記憶裡都曾出現過的迴響。

Once upon a time, there was a tavern.(很久以前,有一家酒店)

Where we used to raise a glass or two. (在那兒我們舉杯換盞)

Remember how we laughed away the hours.(是否仍記得如何在笑聲裡消磨時光)

And dreamed of all the great things we would do?(夢想著做出一件件的大事?)

Those were the days, my friend.(往日的情懷啊,朋友)

We thought they'd never end.(我們以為永遠不會結束)

We'd sing and dance forever and a day.(我們要唱啊跳啊一整天)

We'd live the life we choose.(我們按自己的方式生活)

We'd fight and never lose,(我們奮鬥,從不服輸)

For we were young and sure to have our way.(因為我們年輕,終將找到出路)

五十年後,餐廳歇業已久,我們也不復年輕;然而來自艾迪亞的我們都找到了自己的出路,有人成為大律師、操盤手、企業家;有人成為學者、導演、歌手甚至大明星。回首來時路,我常常回想起經營餐廳的興高采烈,還有初出茅廬的慌張忙碌,但我更懷念那個人人心中有歌、眼裡有光的時代,沒有人願意「躺平」,雖可為音樂不計報酬,卻沒人停下努力生活的腳步,讀書、出國、工作、創業。從忠孝東路四段的泥濘殘破裡,我們不僅成就了艾迪亞的星光燦爛,也見證並參與了台灣的經濟奇蹟。

「艾迪亞曾經在此」是一場餘音繞梁的久別重逢,對我而言,重逢的不只是當年的朋友、雋永的歌曲,還有年少美好的自己以及奮發圖強的歲月。我不知道下一個五十年會是什麼樣的光景?但我相信在每一個從艾迪亞走來的少年心中,音樂無界、歲月不老,艾迪亞曾經在此,艾迪亞永遠在此。

(作者為亞太文化創意產業協會創會理事長)