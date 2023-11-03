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王建煊／王老先生講故事之392：早上吻別丈夫

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
上班前與妻子擁抱並吻別，夫妻彼此相愛，生活會更豐盛丶 快樂。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
上班前與妻子擁抱並吻別，夫妻彼此相愛，生活會更豐盛丶 快樂。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

韓國趙鏞基牧師在其著作《今日嗎哪》書中，引述德國一家保險公司的統計資料：「上班前與妻子擁抱並吻別的丈夫， 較可能在生活中遇到好運。這樣的丈夫可以多活五年，很少發生車禍；請假少5O％，薪水多25%。夫妻彼此相愛，他們的生活會更豐盛丶 更快樂。」

但是擁抱和親吻對中國丈夫來説，可能是個高難度的動作。

東西方的家庭教育

因為對中國男人來説，除了戀愛或新婚期間外，很難開口對妻子説「我愛你」。上班前與妻子擁抱、親吻，就更不容易了，但只要試著去做，就會發現簡單易行，這比送鑽戒、送寶石更可貴。所以沒有錢送鑽戒的丈夫，就給愛妻來個親吻、擁抱吧！

人與人之間的肢體接觸，傳達著許多的愛。所以握手、擁抱、貼臉、吻手已經成為社交禮儀。夫妻之間當然更要如此行，上班前親吻一次，下班後再一次擁吻，兩顆心一起跳動，恩愛夫妻可期。

父母在家裡，要多行愛的教育，其中一項就是上學前、放學後，不要忘記給孩子一個擁抱、親親臉頰。遇到特別的日了，或是孩子有特殊表現，或遇困難痛苦，父母的擁抱，都能帶來意想不到的鼓勵或安慰效果。

睡前的擁抱

我們有時會處罰孩子，孩子會流淚、會抱怨，睡覺前給孩子來個擁抱，表示原諒了孩子，而且還是很愛他的，凝結的氣氛及低盪的心情一定要在睡覺前結束，父母及孩子才能睡得安心，睡前的擁抱就是方法之—。

有人問：「父母親可不可以在孩子面前擁抱？」當然可以，這是愛的示範。孩子會加以模仿，成家後將成為他們家庭生活的一部分。有對老夫妻，丈夫上班前一定會擁吻妻子，太太説：「沒拉窗帘，被鄰居看見，不好意思。」先生説：「有什麼關係？有人看見了，説不定也會學呢！有些害羞但有益的事，總要有人帶頭做，使之成為風氣才好。」其實上述這對老夫妻，就是我和蘇老師。

有年春節我去印尼第二大城泗水的教會講道，有空訪問一間韓國牧師辦的學校，有幼兒園、小學及初中，學生三百多人，放學時，學生排隊跟老師道別，他們道別的習慣是學生拉著老師的手，往自己臉上貼一下，説聲「再見」。我是訪客，他們也對我這麼做，感覺真好。

握手與擁抱之道

我們台灣的孩子，很少跟別人握手，好像握手是大人的玩意，小孩子跟人握手，會顯得俗氣或老成，這是錯誤的。握手是比擁抱更簡易而安全的肢體接觸，傳達愛的方式。我們常説「握手言和」，為什麼言和要以握手來表達呢？因為握手有愛、有接納的意思。

家人之間的擁抱，應該就像社交場合握手一樣自然。可是很多家庭，很少或甚至從來不相互擁抱的。久之，家人失去傳達愛最簡單的方法，十分可惜。現在很多家庭，靠著送禮物來傳達愛，所費不貲，應該趕快試試擁抱之道吧！

hug備增溫馨

在國外，當我們遇到朋友時，他們會熱情的跟我們擁抱，表示歡迎，也會要孩子跟著做。擁抱一般習用的英文是「Hug」，所以現在國人見面也會笑著説「哈格」一下，並對孩子説：「跟爺爺『哈格』一下。」這應該是很溫馨的發展。

家不只是房子，家裡要有愛，有情感在其中流動，那才是家。人們無論走到哪裡，都會念念不忘自己的家，覺得回家真好。家裡要有愛，並不是什麼困難的事，來個「哈格」就行了！

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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