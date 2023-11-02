王建煊／王老先生講故事之391：怎麼愈擦愈髒？

消基會2OO9 年4月檢測大賣場及餐廳等處提供的濕紙巾，發現多數的濕紙巾生菌數含量過高。關於這則新聞，報紙上的標題是「濕紙巾，小心愈擦愈髒」。濕紙巾的用途是用來除菌，使被擦的東西更乾淨、更衛生，但是怎麼會愈擦愈髒，比不擦更糟呢？主要當然是因為濕紙巾本身不乾淨，出了問題。

永遠洗不乾淨的碗

有次我在家洗碗，很努力的洗，碗卻還是油膩膩的，後來才發現，菜瓜布久未清洗，上面滿是油污，用滿是油污的菜瓜布去洗碗，怎麼有辦法洗得乾淨呢？我趕快換了一塊新的菜瓜布，很輕鬆地就把碗洗乾淨了。

有個貧窮落後的國家，貪污舞弊已是見怪不怪的現象。有位僑商家人被綁票，他們去警察局報案，請求緝拿綁匪、救出人質，不料綁匪與警察是一夥的，贖金由綁匪與警察平分，所以案子如何發展就不必再説了。警察是要保護人民的，現在居然與綁匪成為－丘之貉，夫復何言？

2008年第四屆監察委員上任，有位監委的父親送給女兒一首〈裁縫詩〉：「手攜刀尺走四方，線去針來日日忙，量盡人間長與短，自家長短幾時量 ?」這首詩的意思是説，監委一天到晚量別人的長短，但自己的長短也應量量，才能守住正道。

監察委員的素質

監察委員與古代御史的性質與任務並不完全相同，但是「大公無私、六親不認、不傷無辜」的心態與做事原則應該是相同的。談到御史，大家就想到高風亮節，早年有些監委形象並不好，有人戲稱監察院是殘害忠良院，與其配合的官員沒問題，不與其配合的好官，常成為被彈劾的對象，上一屆監委中就曾有一位因貪污被判刑者。這樣的監察院如何能揪出不肖官員呢？不是愈擦愈髒嗎？

我們管教孩子，先要看看自己這塊濕紙巾或菜瓜布是不是已經髒透了。耶穌在馬太福音第七章 3-5節，曾用了一個比喻：「為什麼看見你弟兄眼中有刺，卻不想自己眼中的梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能對你弟兄說：容我去掉你眼中的剌呢？你這假冒為善的人，先去掉自己眼中的梁木，然後才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的剌。」

梁木是塊大木頭，刺只是梁木上極小的一點屑屑而已。自己有極大的罪惡，卻不自我檢討，反而要去糾正別人極小的過失，合理嗎？有資格去教訓別人嗎？別人會聽得進去嗎？這個人即使是你的孩子，他也不會服氣的，不會有用的。

企業家父與子

有位企業家，自己對外公開的妻室有三位，他的兒子與媳婦離婚另娶，這位父親氣急敗壞的將兒子趕出家族企業。媒體評論時，卻沒有太嚴厲指責這個兒子，但這不代表兒子做的是對的，而是與其父相較之下，兒子的道德瑕疵顯然小了一點。

這個兒子決定離婚再娶時，可能也曾想過父親的反應，或許他推測父親自己有三房妻室，而他只是離婚再娶，父親應該不會激烈反對，這是因為他自認自己眼中的刺，比父親眼裡的梁木小多了。父親頂多嘴上念念，不會有甚麼大動作的。

作父母的，當然希望孩子有高尚的品德，但是自己眼中有梁木，卻要去掉孩子眼中的刺，談何容易？必須先檢討自己，在孩子面前不能成為假冒偽善的人，否則就事倍功半了。

（本文與台灣醒報同步刊登）