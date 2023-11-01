王建煊／王老先生講故事之390：你對奶奶也是大呼小叫

有位著名大律師，接受媒體專訪時談到他的母親，內容感人。他説：「母親晚年有輕微老人癡呆症，做很多事都不太靈光，但是喜歡打橋牌，一有橋牌打，眼睛好像就亮了，精神來了，腦筋也靈光了。」打橋牌是他母親晚年最快樂的事，但是他卻沒有抽很多時間陪母親打橋牌。

打橋牌與行孝道

是真的那麼忙嗎？對橋牌沒興趣嗎？都不是，就是不夠細心，沒有注意到要讓母親快樂。現在母親巳經離世了，再怎麼後悔也無濟於事，因此他奉勸為人子女，行孝要即時。

我的家庭從前十分窮困，父親連小學都沒念過，一輩子做的都是很辛苦的工作。後來我們兄妹大學畢業，成家立業，經濟狀況改善很多，我當財政部關務署署長及經濟部次長時，已有能力在每年春節假期時，與內人一起出國觀光。每當我們興高采烈的在規劃出國旅遊時，就是沒有想到要帶父親同行。

父親一生勞碌，哪有機會出國觀光？出國對他來説，只是個夢， 想都不要想。但是，他真的不想出國玩玩嗎？當然也想去看看，這是人之常情。可是我們做子女的，為什麼就顧著自己觀光，而不曾替老人家安排一下呢？

沒錢嗎？沒時間嗎？父親老了，不宜遠遊嗎？都不是 。坦白説，是因為他有個不孝的兒子，不但不孝，也沒智慧，因為箴言第十章1節說：「智慧之子使父親快樂」。

每況愈下的孝道

想到這件事，我每次都會忍不住流淚，我似乎看到父親想開口説「兒子，帶我一起去，好嗎？」的樣子，父親已經離世二十多年了，後悔巳經來不及了！後來我就陪母親一起出國觀光，以免再有遺憾。美國、日本、韓國、大陸都去過了。

孝道在台灣是每況愈下，雖然有很多孝子，但那是「孝順孩子」的孝子，為了孩子可以犧牲一切，對父母的需要卻常置若罔聞，這當然是不對的，更有違《聖經》的教導。箴言第四章3節說：「我在父親面前為孝子。」沒有叫我們在兒子面前為孝子。

養兒不—定是為了防老，但我們年老時，總希望孩子們能孝順自己吧！可是現在你不孝順父母，如何希望孩子能孝順你呢？愛因斯坦説：「樹立模範是影響別人的唯一方法」。父母如果希望孩子成為孝子，自己要先樹立起孝順父母的典範。有位媽媽對念國小的兒子説：「你怎麼這樣對媽媽大呼小叫的？」兒子説：「那妳剛才不也是對奶奶大呼小叫的嗎？」哥林多後書第九章6 節說：「少種的少收，多種的多收，這話是真的。」今天多種下孝順父母的好種子，將來必能在兒女身上收回來的。

身教很重要

有位老太太記憶力漸差，有時會把事情搞錯，或忘了重要的事，媳婦不耐煩， 常生氣的對婆婆説：「妳是得了老人癡呆症呀！」有次媳婦也把一件重要的事忘了，念國小的女兒，大聲的對她媽媽説：「妳有老人癡呆症啊！」

奶奶年紀大了，筷子拿不穩，吃飯時常把飯菜掉滿地。媳婦為她買了個圍兜，掛在脖子上用餐。母親節時，念幼稚園的女兒，送了份禮物給她，打開一看，竟是條圍兜。女兒説：「這是給妳老的時候用的。」父母與孩子最親近，也是最有影響力的老師，一舉一動都是孩子仿效的對象。如果想有孝順的孩子，作父母的要先盡孝道，才是最好的身教。

孩子如不能行孝道，可以説是父母及家庭教育最大的失敗。連父母都不孝順的人，大家對他還能有什麼期盼呢？

（本文與台灣醒報同步刊登）