李清志／追求真理的大學

因為少子化的影響，國內大學正面臨極大的考驗，許多大學陷入招生不足的窘境，也有許多後段班的大學走上退場的命運。

就業市場需求大的學系（電機資訊類）招生並不是問題；但就業市場較小的學科（文史哲類別），就常招不到學生。有些政客甚至認為那些畢業找不到工作的科系就應裁撤，沒有存在的價值。這樣的思維，基本上是把大學當成職業訓練所，忘記了大學教育有更遠大的目標。

哈佛大學是世界頂尖大學，它校徽上最早寫的字「Veritas」，拉丁文即「真理」之意，強調大學教育不是為了培養學生成為會賺錢的人，而是教導學生追求人生的真理。京都同志社大學是京都最早的基督教大學，也是京都最美的大學校園，創辦人新島襄在幕末混亂的時代創立同志社大學，希望為當時黑暗不安的日本社會帶來正向光明的力量，他期望同志社畢業生，都能成為日本的良心。

大學教育原本就是要去思考人生的意義，但是台灣社會早已被拜金主義所綑綁，人們只問讀什麼科系可以賺到更多錢，而不去思考人生最基本的問題。

《耶魯大學的人生思辨課》一書的三位作者，在耶魯大學開設了一門課「值得追求的人生」，探討人生的大哉問：什麼是豐盛的人生？哪一種人生值得投入？人生最重要的事是什麼？這門課成為耶魯大學最受歡迎的人生探索課程。

書中提到兩位建築師，特別引起我的注意，一位是希特勒的御用建築師史皮爾，一位是敘利亞籍的建築師哈菲茲。當建築師最大的願望就是遇到有權有勢的業主，可以讓你大展身手，設計創造出名留千古的建築作品。史皮爾就遇見這樣的大好機會，讓他可以替希特勒設計規模龐大的建築，這樣的誘惑很少有建築師可以拒絕，史皮爾當然也不例外，他為希特勒設計了許多建築，包括集中營等邪惡的建築，成為歷史上惡名昭彰的建築師。

哈菲茲出生於敘利亞，在美國受教育，畢業後受雇於一家頂尖的建築師事務所，為大企業設計大型建案。但隨著敘利亞內戰愈發激烈，許多敘利亞人逃離家鄉住進難民營。哈菲茲有一天去難民營探望同是建築師的姐夫，讓他的人生有了極大的轉變，他看清了人生的脆弱與無常，也覺悟到他現在所擁有的人生，看似一種祝福，同時也是一種責任與任務。他發現人生不能用成功的事業來下定論，必須做一些對別人有意義且有益的事；他開始運用藝術創作、演講等，去吸引人關注敘利亞的苦難，讓更多同胞可以獲得幫助。

兩個建築師同樣是追求人生的成就與榮耀，但是哈菲茲有機會去思考人生的大哉問：「人生最重要的事是什麼？」「哪一種人生值得投入？」所以他的人生得以轉變，成為不一樣的建築師。

這樣的人生思考非常重要，每個人在大學期間，甚至在進入大學之前，都應該問自己這樣的問題。可惜我們的教育並沒有讓年輕人有思考人生的機會，只是催逼學生努力用功考試；考上大學後，也沒有教導學生追求人生的真理，只是一味鼓勵學生鑽營升官發財的門路。所以很多人退休後，才發現人生是一場虛空，非常可惜，也很可憐。

好希望我們的大學也能有「值得追求的人生」這樣的課程，讓學生們在人生準備起跑時，可以擁有正確的人生目標；同時也鼓勵不同世代的人，不管是在什麼年齡、什麼地位處境，都要持續地追問自己：「要為那最重要的事而活」。（作者為實踐大學建築設計系副教授）