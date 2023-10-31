王建煊／王老先生講故事之389：美滿婚姻是家庭教育的基礎

教育部有次與台師大等合辦家庭教育研討會，邀我作簡短演講， 我一開始就告訴他們，夫妻若是沒有好的婚姻基礎，就免談什麼家庭教育，那絕對是事倍功半的事。

家庭起源於聖經

上帝用地上的塵土造了—個人的軀殼，在他的鼻孔裡吹了口生命之氣，他就成為有生命的活人了，起名亞當。上帝認為亞當一人獨居不好，就取了亞當身上的一根肋骨，造了一個女入，名叫夏娃，來陪伴他。亞當與夏娃共同生活在一起，這就是家庭。

所以家庭是上帝在地上成立的第一個社會組織，也是整個社會最基礎、最重要的組織。社會上所有的問題，追根究底，幾乎都源自功能不彰的家庭，家庭的運作良好與否，又取決於夫妻是否有美滿的婚姻。

最近在媒體上看到，小學老師發現班上有位十分可愛的女同學，經常淚流滿面，經懇談後，

才知道她的父母離異了。小女生不解的説，真不知父母為何經常大吵，以致離婚。

破碎家庭害孩子

問題孩子多出自婚姻破碎的家庭，這幾乎已是普遍現象。一個人連自己的婚姻都搞不定，還有什麼資格談孩子的家庭教育呢？很多為入父母的，當然也知道這個道理，所以很多感情不好的夫妻，總是隱忍到孩子成人後才離婚。

根據調查，監獄受刑人的子女最後也入監的比例，比一般人高出七倍。父母一旦受刑，家就不成家了，還奢談什麼家庭教育呢？

離婚永遠不快樂

美國曾有針對高中生的調查研究，有60％的學生最擔心的事是父母離婚（美國離婚率高達45% )。單親家庭的孩子常常很不快樂，有的父母爭相籠絡孩子，給錢、送禮物，但孩子並未因此獲得更多的愛。離異的父母再婚，孩子難免會有與繼父或繼母相處的困難。

美國有個笑話，太太跟先生説：「你趕緊去處理一下，你的兒子和我的兒子，正在打我們的兒子。」在這樣複雜的環境裡，孩子很難接受良好的家庭教育。夫妻離婚，如果未再婚，孩子無論跟誰，都是單親家庭，不是少了父愛，就是缺了母愛。

父母形塑孩子未來

母親是孩子在世界上的第一位老師，父親則是孩子心中的偶像。父母的一舉一動在在影響孩子。所謂夫妻婚姻不睦，一定是日常生活經常吵鬧、惡言相向，甚或家暴，這些都是子女教育上的壞榜樣。

這樣的父母，要怎麼管教孩子，孩子又如何能從這樣的家庭獲得溫暖及適當的管教呢？許多牧師日子清苦，但他們都過著以上帝為中心的日子，處處以《聖經》的教導為準則，所以絕大多數牧師的婚姻都十分和諧，牧師的孩子亦多有為有守。

美滿家庭很重要

許多牧師孩子雖知父母工作辛苦且收入微薄，但他們亦常獻身成為傳道人。創辦中國內地會的英國戴德生( James Hudson Taylor)牧師， 一生獻身中國的福音工作，他的兒子、孫子、曾孫，都是在中國人中間傳福音的牧師。所以夫妻婚姻美滿的家庭會造就出品德高尚的孩子，由此可見一斑。

我們常講企業管理或企業經營，企業想成功、要獲利，是要努力經營的。美滿的婚姻也要努力經營。但是很多人一結婚，就忘了經營婚姻，以為美滿婚姻是自然而然產生的，一天到晚將「都老夫老妻了」掛在嘴邊，好像什麼事都可以不做了，這也是非常錯誤的。

（本文與台灣醒報同步刊登）