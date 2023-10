劉維公 今年的選舉,參選人不是主角,民意調查才是主角。參選人提出什麼政策內容不重要,大家關心的、討論的焦點往往是參選人民調數據的高低起伏。

從來沒有見過一場選舉中有這麼多的民調數據。有花錢請調查公司做的民調、也有網路KOL不需要成本自己做的民調;有走在街頭隨意採訪的民調,也有蒐集網路聲量統整出來的民調。

民調進行頻率從每天、每周、到每個月都有,民調變成是快時尚,商品生命周期愈來愈短;調查執行的樣本則是從全部來自市話的民調、調整市話與手機比例的民調、到全部來自手機的民調,每個都說自己的抽樣方式很合理。

有側翼團體進行政治攻防做的民調,也有謹守媒體守門人分際做的民調。有不公布的內參民調,也有製造假新聞的政治宣傳民調。有某一陣營支持者一聽到就掛電話的民調,也有另一陣營支持者會踴躍表達想法的民調。

民調的內容與方式五花八門,彷彿有民調,有真相。好像不做民調,選戰一定會輸;做了民調,就會看到選贏的機會。

正常來說,民調被當作是了解民眾想法的一項實證研究工具。然而,正如納托.湯普森(Nato Thompson)在《文化操縱》(Culture as Weapon. The Art of Influence in Everyday Life)一書中指出的,民調如今已經變成是操縱民眾想法的思想武器。湯普森寫道,帶風向成為政治形勢的一個決定因素;每個權力機制都在精心設計迎合民眾感受的訊息。

民調原本只是輔助決策單位與社會大眾進行對話的一種方式。現在,竟然搖身一變成為政黨推出選舉參選人的最終決定方式。當代台灣民主政治的敗壞,跟政黨開始採取用民調決定參選人是誰,兩者之間絕對脫不了關係。

民主不再是選賢與能,而是讓懂得玩弄民調的政客為所欲為。民調提供當代民粹主義興風作浪的機會,愈懂得煽動民眾仇恨值的政客,民調出線機會愈高。民調是當代民主獨裁者最喜歡的掌權手段,持續向民眾製造恐懼感,即可取得骯髒的民調政治利益。民調為當代後真相政治創造滋生蔓延的沃土,只要不斷滿足民眾無知的胃口,在社群媒體的加乘下,民調成為讓民眾反智弱智的最佳工具。

民調的好處政客最知道,民調的弊病卻不被選民當作一回事。我們一定要清楚,民調問卷設計有非常大的限制,同時扭曲病態的媒體大環境,充斥著錯誤與惡意的訊息,常常左右選民的判斷。民調不該在當代民主政治發展過程中扮演關鍵的角色。

今年,民調的惡性腫瘤大爆發。這是台灣民主政治發展的悲哀。(作者為東吳大學社會學系副教授)