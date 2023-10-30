朱宗慶／進階之路雖迂迴 步步都是累積

朱宗慶 二○一六年十月，打擊樂團在陶瓷品牌瓷林的協助下，成立了「JPG擊樂實驗室」創新育成計畫，期望透過提供諮詢輔導、資源串連以及製作經費等方式，為卅五歲以下的擊樂世代，搭建一個支持陪伴的培育基地，鼓勵年輕團隊不要怕失敗，勇於嘗試、不斷挑戰，來為打擊樂開創不同的發展視野。

計畫辦理至今，已進入第五屆，共有逾廿組實驗團隊入選「JPG擊樂實驗室」培育計畫。歷經過工作坊、期中交流、成果發表和影像記錄的探索與嘗試、醞釀與呈現，以及回顧與展望的育成過程後，許多實驗團隊延伸實驗的核心概念，持續精煉製作內容，走出一條屬於自己的路，讓他們不但體會了突破的艱辛和喜悅，也生出了信心和繼續追求藝術的勇氣，更獲得了專業社群的青睞，有機會更上層樓，登上具國際水準的專業舞台。

這次「JPG擊樂實驗室」便有三部作品《打扮得剛剛好》、《潘朵拉幻象—無限穿梭》、《一剎》受台北表演藝術中心所青睞，予以支持合作，即將在十一月演出。除了是實驗室多年來累積的成果展現之外，對於這三組年輕擊樂家而言，也是夢想之路的再進階。

過去，我們一路陪伴著這些年輕藝術家成長，如今進入劇場，更上一層樓的同時，則是他們獨立面對更多挑戰的開始。除了自己的作品得再精雕細琢之外，還要接受社會的檢驗，不僅僅是來自觀眾的反饋，如何和演出與製作團隊溝通磨合，都是必須經歷的過程。尤其人與人之間總不免產生誤會與衝突，為了讓作品能夠完美呈現，就要學著去找尋化解的處方，藉由溝通、釐清不必要的誤解、減少矛盾，找到緩和的空間，最終才能把作品與大家分享。

這個過程不見得一帆風順，就像在作品最初的「孕育期」時，團隊於實驗中歷經了無數次失敗；但這些失敗經驗卻能看出部分探索的成果，更會看到許多值得再探索的潛能，最後轉化為發展中的作品呈現。「進階期」亦然，許多的「第一次」經驗或許會讓舞台之路磕磕絆絆，甚至讓人焦頭爛額、心灰意冷，但這些「不足」經驗的累積，卻也都是再創新的契機；只有透過一次次實際去做，才有機會縮短理想與現實的差距。

我始終相信，有做就有累積，或者，去做才有累積；在生活、工作、藝術的追求上，不同領域、階段都是如此。對於這些年輕擊樂家，我會站在更寬廣的角度來思考他們的未來發展。實現夢想的過程不會一蹴可幾，但每一步都是累積，最終都會化為生命的養分，只要頂著困難再往前走，就會離夢想愈來愈近。

進步從來不是直線，路迂迴一點點更接近夢想。我們都對成功懷抱期待，但無論成功與否，在這段迂迴的進階之路，透過點滴的累積，我們終會發現，耕耘自有收穫，結果甚至可能出乎你的想像！

（作者為朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監）