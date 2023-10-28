嚴震生／台政壇顏色 走向芬蘭或利比亞？

嚴震生 德國為內閣制，戰後幾乎沒有一個黨能過半執政；僅有的一次是在一九五七至一九六一年間，右派的基民黨／基社黨（CDU／CSU）掌控過半聯邦議會席次，其餘時間都是在沒有政黨席次過半下組成聯合政府。早期德國三個主要政黨是CDU／CSU及社民黨（SPD）兩大黨，加上關鍵少數、中間偏右的自民黨（FDP）。儘管FDP得票率大多維持在百分之六到百分之十二，卻在過去七十多年中，有超過三分之二、近五十年是執政聯盟的一部分，大多數與CDU／CSU合作，有時也和SPD共組聯合政府。這三個政黨代表的顏色分別為CDU／CSU黑色、SPD紅色、FDP黃色，若三黨組成大聯合政府剛好是德國國旗的三個顏色。

上世紀八○年代綠黨興起，一九八三年就跨過得票百分之五門檻，取得聯邦議會席次，並在一九九八至二○○五年間與偏左的SPD組成聯合政府，首次執政。二○二一年國會選舉後，綠黨與SPD及FDP結盟，形成了交通標誌聯盟。如果綠黨與FDP選擇與CDU／CSU、而不是SPD結盟，就成為所謂的「牙買加聯盟」，因為綠色、黃色及黑色，剛好是牙買加的國旗顏色。由於這三黨過去在地方的邦議會中有結盟經驗，因此牙買加聯盟並非空穴來風。

如果CDU／CSU及SPD再加上綠黨，則被稱為「肯亞聯盟」（該國國旗為黑、紅、綠三個顏色）。上次國會大選，CDU／CSU加FDP未能過半，若加上藍色的德國另類選擇黨（AfD），就成為三個偏右的「巴哈馬聯盟」；但AfD被歸類為新納粹極右派，不太可能成為主流政黨結盟對象。最終，不是德國、牙買加、肯亞或巴哈馬任何一個國家的旗幟顏色，而是交通標誌的「紅綠黃」成為執政聯盟。

二○二四年總統大選剩不到三個月，國民黨與民眾黨的藍白合，是想要下架民進黨的選民最想看到的發展。台灣並非內閣制，因此聯合政府並沒有可遵循的模式。

我們的政治體系雖然有時被稱為雙首長制，但事實上是偏總統制；行政院長及閣員的任命無需國會多數同意，總統基本上可以隨心所欲地任命行政院長。行政院長沒有任期保障，又無國會多數的支撐，實際上就是總統的幕僚長，因此要落實內閣制的聯合政府有相當高難度。如果藍白合談的是正副總統的分工，副總統並沒有憲法授予的實權，僅是位高權輕、聊備一格，這可從呂秀蓮副總統的名言「深宮怨婦」獲得證實，因此兩黨都不太願意屈就。

藍白若是真的能合、組成聯合政府，依德國的顏色聯盟組合類推，就是國旗為白底加上藍十字的「芬蘭聯盟」。儘管柯文哲早已成為民進黨網軍的頭號眼中釘，但不少深藍選民對曾經是墨綠的他仍不具信心，擔心如果他成為總統，民眾黨加上民進黨的立委席次過半時，柯文哲是否會選擇與後者結盟，成為國旗左右是綠色、中間是白色的「奈及利亞聯盟」？如果柯文哲真的當選總統，由於民眾黨的席次不可能太多，因此會不會同時邀請民進黨及國民黨組成上下為綠及藍、中間是白色的「獅子山聯盟」？

台灣的政壇顏色，究竟會走向北歐的芬蘭？還是西非的奈及利亞或獅子山？其關鍵應當是柯文哲的選擇。如果藍白不合，讓民進黨的賴清德躺著選，那就是一黨獨大（國旗顏色為全綠的利比亞），當然沒有任何執政聯盟可言。

（作者為政大國關中心兼任研究員）