王建煊／王老先生講故事之388：父親是兒女的榮耀

菲律賓馬尼拉附近有座很大的垃圾山，上萬居民靠撿垃圾維生，垃圾車一到，大家就蜂擁而上，不是倒垃圾，而是去搶可以賣錢的廢棄物。每人一手拿著大袋子，一手拿前有耙釘的棍子，拚命尋找寶物。

靠揀垃圾為生

垃圾經年累月的堆積成山，四周都是靠垃圾山維生居民的小房子，大多只是能簡單遮風避雨的茅舍。有次，連日的大雨後，垃圾山垮了下來，甚至有很多附近居民被活埋，屍體一具一具的從垃圾堆裡被拉出來。政府為安全而封山，不准垃圾再倒進來，其他的居民頓時失去生計。

當地居民中，有位父親要去投靠外地的親戚，到另一座垃圾山去討生活。父親出門前，全家人為父親送行，煮了一鍋白飯，沒有菜，就配著鹽巴吃。因為有白米飯吃已經很不容易了，孩子們用手抓飯蘸鹽，吃得津津有味。媽媽提醒孩子，要留一口給外出的爸爸。

悲憐上帝的孩子

這件事剛好被一家去馬尼拉訪問的日本電視公司拍下來，製作成一部紀錄片，片名叫「悲憐上帝的孩子」，影片部分收入捐作公益之用。這部紀錄片在台灣放映時，請我做代言人，因此我有機會在首映之前就觀賞，看得我流淚滿面、感慨萬千。

箴言第十七章6 節：「父親是兒女的榮耀。」住在垃圾山的孩子，寄望父親出外能謀得生計。如果有天父親寄了錢回家，全家人笑逐顏開，他們一定會説：「父親是我們的榮耀」。

父親是家裡的大樹，只要大樹在，全家就有幸福。做父親的應該想想，自己是否盡心盡力的支持這個家，成為孩子的依靠與榮耀？

走在爸爸的腳印裡

有次在美國一個寒冷冬天的早晨，小鎮上有位父親踏著很厚的積雪去上班，突然聽到後面有人走路的聲音。他心裡納悶：「這麼早，小鎮上怎麼會有入行走呢？」回頭一看，原來是他的小兒子跟來了。父親趕緊阻止他，要兒子快回去。沒想到兒子笑嘻嘻的説：「我喜歡走在爸爸的腳印裡」。囚為兒子踩在父親的大腳印裡，覺得神氣又好玩。

「我喜歡走在爸爸的腳印裡」，這句話一直提醒著這位父親，要做孩子的榜樣。孩子把父親當偶像，從小到大，一輩子都受父親的影響。有什麼樣的父親，就有什麼樣的兒子。

美國司法部統計，100個家暴的男人，有81個小時候曾目睹父毆打母親。有位身為大學教授的父親，文采極佳，但可能是恃才而傲，對人講話總是尖酸刻薄，結果他的兒女也跟他一樣，講話尖鋭、帶刺，人緣奇差，朋友都笑説是父親立了壞榜樣。

子女的榮耀

《聖經》上説「父親是兒女的榮耀」。但是作父親的，你配不配被稱為子女的榮耀呢？子女會以你為榮嗎？

媒體報導，有位父親是個酒鬼，每天喝得爛醉，回家就打太太，薪水從不拿回家。有天晚上，父親爛醉如泥，回來後又打太太，太太實在忍無可忍，將丈夫的頭埋在浴缸裡，把他淹死了。奇怪的是，幾個孩子並不怪母親，反而認為父親該死，這樣的父親，會是兒女的榮耀嗎？為人父者，能夠不以身作則嗎？

（本文與台灣醒報同步刊登）