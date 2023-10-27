王建煊／王老先生講故事之387：美女慨嘆沒人追

台灣首席大美女林志玲小姐，接受媒體訪問時，慨嘆沒有人來追她，我想不是沒有人想追她，而是沒有人敢追她，很多男士常是有自卑感的膽小鬼。

未婚男士有幾個人不在作夢希望娶到林志玲這樣的美嬌娘呢？可是男人有自卑感，又有大男人主義，自認條件配不上，所以連追的勇氣都沒有。沒有去追，怎麼會有美嬌娘呢？有去追，總是會有機會的。

這就像買大樂透，雖然機會渺茫，但一劵在手就可能命好中獎，追林志玲總比買大樂透中獎機會多一點吧！

勇者得校花

我與妻子蘇老師是成功大學第三屆畢業的同學，成大是由工學院改制的，當年讀工科的女生甚少，所以升格為成功大學初期時，全校學生近 4000人，女生 200人不到，所以只要長得還過得去的女同學，都在我們男生的夢中出現過。

蘇老師畢業時是全校第一名，有人說她是校花，蘇老師不承認，她說不是校花，是笑話。

蘇老師年輕時人很漂亮，功課又好，規規矩矩，想追的人實在不少，但人家都不敢付諸行動，只是在那裏作美嬌娘的大夢。

可是我卻鼓起勇氣上戰場。有次母親在廚房炒菜，我對母親說，有位女同學太棒了，想追，但有點怕怕。母親說試試看嘛！怕甚麼？就這樣試試看，結果成功了。

當時我們同學都覺得很奇怪，蘇法昭怎麼被王建煊追去了！命好吧，姻緣很奇怪，也許上帝早就把我們配對了！

都是博士害了她

我有幾個朋友，女兒秀麗，且有博士學位，但都四十好幾，還沒有嫁出去。朋友說，這都是博士學位害了她。

因為讀書要花時間，有了博士頭銜，沒有博士學位的人就不太敢靠近，這樣可應徵的男士就大量減少，況且這其中還有許多膽小鬼，這是女性博士說不出來的苦。

有些億萬富豪有女嫁不出去的也不少，因為在大男人主義下，窮小子娶了富家千金，將來不知是否一輩子都被岳家踩在腳底下抬不起頭來。然後想到嬌貴的千金，自己又如何侍候得了呢？還是算了吧！

婚姻不是只看條件

其實男婚女嫁，條件相當固然重要，但更重要的還是雙方是否志同道合，性格人品是否高尚最為重要。如果一味的講究雙方條件，有天條件改變時，婚姻就會走樣。

所以牧師在替新人證婚時，都會問新郎：你願意娶某某小姐為你的妻子嗎？新郎：我願意。又問：無論疾病或健康、貧窮或富裕、美貌或失色、順利或失意，你都願意愛她、安慰她、尊敬她、保護她？並願意在你們一生之中，對她永遠忠心不變 ？ 新郎：我願意！同樣的話，牧師也會問新娘。

牧師證婚時問的這些話，其實就是說當對方條件改變時，變得比現在差很多時，你們是否還彼此相守相愛，守住一生的承諾。

（本文與台灣醒報同步刊登）