王建煊／王老先生講故事之383：替媽媽洗腳

约翰福音第十三章提到，在最後的晚餐時，耶穌知道自己離世歸父的時候到了，就離席站起來，脱了衣服，拿一條手巾束腰，隨後把水倒在盆裡，洗門徒的腳，並用自己所束的手巾擦乾。耶穌對門徒説：「我是你們的主，你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳。我給你們作了榜樣，叫你們照著我向你們所做的去做」。

洗腳做榜樣

耶穌作了榜樣，請問是什麼榜樣？在筵席上為賓客洗腳是僕人的事，耶穌貴為萬王之王，卻替門徒洗腳，這是謙卑的榜樣。在最後的晚餐，耶穌知道自己將被出賣，本應是怨恨、痛苦的時候，卻表現出寬恕及無比的愛心，替門徒洗腳，這是寬恕及愛人的榜樣。

我們在中國大陸辦學校，推行「母親才是生日的主角」活動，其中最動人的一項，是邀請壽星的母親到學校來，在升旗台上，由孩子為母親洗腳。洗完腳後，幾乎每對母子或母女都相擁而泣。學生説，長這麼大，都是母親替他們洗腳，他們從未替母親洗過腳。觸摸到母親的腳，發現母親的腳，皮膚粗糙龜裂，有的腳更變形了，想到這些都是母親為孩子操勞的結果，怎能不流下感恩的淚水呢？

母親才是生日的主角

中國大陸一些偏遠鄉下，十分貧困，婦女懷著身孕，直到生產前一天，都還挺著大肚子在田裡耕作。若生產時難產，產婦因而死亡的，亦大有人在。產後沒坐月子，立刻又要洗衣煮飯。談到母親一輩子的辛勞，大家都有説不完的感傷。

很多學生原本不怎麼用功，當學校推動「母親才是生日的主角」活動，替母親洗腳後，許多學生的態度大大改變了，自發性用功讀書。因為想到母親的辛苦，以及母親對他們最大的期盼，發誓絕不辜負母親。學生這種奮發是來自內在的力量，學理上稱為「內在驅策力」，這是驅動孩子努力最有效的力量。

感恩親恩

監察院多次舉辦「母親才是生日的主角」的洗腳活動外，也與教育部、內政部及多個縣市合作，舉辦同樣的活動。有個小學生不願意邀請母親來學校參加洗腳活動，他説：「母親的腳又粗又髒」。經老師開導，帶母親一起來學校，替母親洗完腳後，這個小學生説：「母親的腳原來是白皙漂亮的，現在又粗又髒都是為了他的緣故，母親用又粗又髒的腳，換來他有書可讀，有漢堡可吃。」孩子感恩之心油然而生，孩子們都是純真可教之才，只要我們多用心，就能培養出孝順的孩子。

「母親才是生日的主角」活動，不限於替母親洗腳，有的學校 教學生替母親按摩、奉茶，大大增進親子關係。有的學校要求學生過生日時，在衣服裡放—顆氣球，不能弄破、也不能讓它掉下來，體會母親懷孕時的辛苦。許多學校更以「偉大的母親」或「母親的辛勞」等題目舉辦作文、演講、歌唱、製作母親節卡比賽，透過實際活動替代説教，養成孩子孝順習慣。

洗腳的教育

有的學生母親過世或離婚不在身邊，辦活動時要考慮到他們的感受，此時可由老師扮演母親的角色，或尋求其他學生母親暫時作替代母親，日後並保持一定關係，讓這些孤獨的孩子，也可以享受到溫暖的母愛。

在台灣很少有耶穌時代彼此洗腳的禮儀或習俗，但是如果在孩子過生日時，讓兒女效法耶穌替生養自己的母親洗腳，不也是很美好的教育嗎？

作父母的，自己過生日時，也要恭敬的替母親洗腳。母親已過世的，可以帶著孩子一起去訪問老人院，裡面所有的老婦人，好像都是我們的母親。可以替她們洗腳、整理房間、送禮物，或是陪她們聊天、唱歌給她們聽。總之，只要在你的能力範圍內，使她們開心，這都可以作孩子的榜樣。

（本文與台灣醒報同步刊登）