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王建煊／王老先生講故事之382：父母要給孩子作榜樣

聯合新聞網／ 王建煊(前監察院院長、天使居創辦人)
答應孩子的承諾，大人要說到做到，這是親子間的信任，也是父母給孩子最好的榜樣。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
答應孩子的承諾，大人要說到做到，這是親子間的信任，也是父母給孩子最好的榜樣。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

有天－大早，打電話給一個老朋友，講了半天，對方説：「哦！你找我爸爸呀？他已上班去了。」原來是同事的孩子接了電話，父子聲音像極了。

有位媽媽，早上聽到先生在洗手間咳嗽、吐痰的聲音，她大聲問「老公，你怎麼還沒去上班？」結果，兒子從洗手間出來説「爸爸不是老早就出門了嗎？」原來兒子與父親不但説話的聲音不易分辨，連咳嗽、吐痰的聲音也像極了。

高度的模仿力

小孩子大概三、四歲就能講很多話，好像有點無師自通的樣子，而且口音與父母相似，但是並沒有像學英文一樣，一句一句的跟著爸媽學，還要努力的背單字、練發音。為什麼會這樣？我想這應該與孩子高度的模仿力有關。孩子處處向父母學，正因為如此， 我們每個做父母的都要謹慎小心，處處以身作則，在孩子面前做好榜樣。

可是當父母的常常忽視這一點，這種忽視有時是不自覺的，有時則是明知故犯。例如，有位老菸槍父親，學校通知他，念國中的兒子在學校廁所偷吸菸，要被記過。這位老菸槍把兒子叫來，訓了一頓，他説「抽菸不但嚴重傷害身體健康，而且所費不貲，爸爸抽得太久了，戒不掉，你還小，千萬不要學爸爸，絕對不要養成抽菸的壞習慣。」

以身作則

這位父親的勸導，似乎很誠懇，但有用嗎？如果這位父親換個方式教孩子「抽菸壞處太多，你這麼年輕就抽菸，將來怎麼得了？爸爸雖抽了幾十年的菸，但為了給你做好榜樣，從現在起，爸爸絕對不再抽菸。你看，我身上還有半包菸，現在就全部丟掉。」

這位父親的果斷決心，在孩子面前立下極佳的榜樣，孩子會欽佩你，非但不會再抽菸，在其他方面也會看重你的教導，而有好的表現。

有位小學校長，在操場上舉行週會時，為學生講品德教育，講到不可隨地吐痰，但可能一時喉嚨不舒服，轉過頭在升旗台旁邊吐了一口痰，學生都笑了，弄得校長尷尬不已。這位校長不但在「不可隨地吐痰」的教育上失敗了，在講其他方面的品德教育時，恐怕也沒有人會聽他的。

做好榜樣

影響別人的最好方去是以身作則，立下好榜樣。我希望你這樣做，我就自己先做給你看，這是以身體力行，讓別人信服，別人信服後，才會照你的話去做。所以我們做父母的，當老師的，處處都要以身作則，做子女及學生的好榜樣，我們的教導才能成功。

此外，就我們基督徒來説，更要在各行各業中做榜樣，才能榮耀我們的神，福音也才能因我們的好榜樣而傳出去。保羅在帖撒羅尼迦傳道時教導信徒他以身作則，親自辛苦做工，不讓信徒受累。帖撒羅尼迦後書第三章9節說：「這並不是因我們沒有權柄，乃是要給你們作榜樣，叫你們效法我們」。

保羅在寫信給年輕的同工提多時，也曾要提多凡事要為人榜樣。提多書第二章7 節說：「你自己凡事要顯出善行的榜樣，在教訓上要正直、端莊」。在寫信給提摩太時，也要他做信徒的榜樣。提摩太前書第四章12 節說：「總要在言語丶 行為丶愛心丶信心丶清潔上，都作信徒的榜樣」。

耶穌在世時更是處處做我們的榜樣，例如，他在為門徒洗腳時説：「我是你們的主，你們的夫子，尚且洗你們的腳，你們也當彼此洗腳，我給你們作了榜樣，叫你們照著我向你們所做的去做。」（約翰福音13 : 14-15 ) 。

（本文與台灣醒報同步刊登）

王建煊

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